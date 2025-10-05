Truy bắt nhiều học viên bỏ trốn khỏi trại cai nghiện ở An Giang

Tối 5/10, Công an tỉnh An Giang đang khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm truy bắt các học viên bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (ấp Kiên Hảo, xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang).

Theo báo cáo từ Cơ sở cai nghiện ma túy số 2, vụ việc học viên bỏ trốn gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại cơ sở cai nghiện và các khu vực lân cận.

Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã ra công văn, yêu cầu các đơn vị trực thuộc và công an các xã, phường, đặc khu liên quan khẩn trương thực hiện các biện pháp nghiệp vụ.

Hình ảnh các học viên bỏ trốn khỏi trại cai nghiện ở An Giang (Ảnh: Chụp màn hình).

Công an 102 xã, phường, đặc khu được yêu cầu tăng cường lực lượng, phương tiện, tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và truy bắt các đối tượng bỏ trốn.

Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 phải phối hợp với các đơn vị chức năng để tiến hành kiểm tra, rà soát nhân thân, lập hồ sơ xử lý theo quy định đối với các học viên bỏ trốn.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan phải phối hợp điều tra, rà soát, củng cố hồ sơ ban đầu về các đối tượng. Đồng thời, phối hợp với công an các đơn vị hành chính cấp xã để truy bắt.

Đồng thời, Phòng PC04, Trại tạm giam số 2, Trại tạm giam số 3 phối hợp công an cấp xã và các đơn vị liên quan tăng cường công tác bảo vệ an ninh, trật tự tại địa bàn.

Công an các đơn vị trực thuộc và công an các xã, phường, đặc khu cũng được yêu cầu tổ chức trực ban, ứng trực để kịp thời hỗ trợ Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 triển khai các biện pháp được lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu.

Công an tỉnh An Giang kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, kịp thời thông báo cho cơ quan công an gần nhất nếu phát hiện thông tin về các học viên bỏ trốn. Mọi thông tin liên quan sẽ được Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo, xử lý kịp thời.

Liên quan vụ việc, chiều tối cùng ngày, mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip ghi lại cảnh nhiều học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tỉnh An Giang bỏ trốn được lực lượng chức năng vận động đưa về.