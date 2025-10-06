Hàng trăm người trốn trại cai nghiện ở An Giang, công an truy bắt xuyên đêm

Sáng 6/10, Công an tỉnh An Giang cho biết, cơ quan này vẫn đang tiếp tục huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng địa phương để truy tìm hàng trăm học viên bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (ấp Kiên Hảo, xã Mỹ Thuận) vào chiều 5/10.

Nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, có hơn 100 học viên cai nghiện đã được đưa về rạng sáng nay. Đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa có thống kê chính thức về số lượng học viên bỏ trốn.

Các học viên kích động bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (ấp Kiên Hảo, xã Mỹ Thuận) (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo thông tin ban đầu, chiều 5/10, một nhóm học viên khoảng 20 người đã bất ngờ tấn công, làm nhiều cán bộ của cơ sở bị thương, sau đó phá cửa sau để trốn ra ngoài. Sự việc đã gây ra tình trạng hỗn loạn, lôi kéo thêm nhiều học viên khác cùng bỏ trốn.

Sau khi thoát ra, các đối tượng đã chia thành nhiều nhóm nhỏ, di chuyển về hướng các xã cách trại cai nghiện trong bán kính khoảng 10km, mang theo dụng cụ sắt nhọn, cây,... gây mất an ninh trật tự tại một số khu vực. Một số khác thoát ra rồi băng đường đồng, lội sông đến các khu vực vắng người để ẩn nấp.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh An Giang đã huy động toàn bộ lực lượng cùng các lực lượng an ninh tại chỗ để tổ chức vây bắt. Trong quá trình truy đuổi, một số đối tượng có hành vi manh động, dùng hung khí chống trả khiến một số chiến sĩ công an bị thương.

Liên quan vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang đã ký ban hành công văn, yêu cầu các đơn vị trực thuộc và công an các xã, phường, đặc khu liên quan khẩn trương thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương truy bắt các đối tượng bỏ trốn.

Công an tỉnh An Giang kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, kịp thời thông báo cho cơ quan công an gần nhất nếu phát hiện thông tin về các học viên bỏ trốn.