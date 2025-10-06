Tìm thấy 252 người trốn trại cai nghiện ở An Giang

Sáng 6/10, Công an tỉnh An Giang chính thức thông tin về vụ việc hàng trăm học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (ấp Kiên Hảo, xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang) đồng loạt bỏ trốn, gây xôn xao dư luận.

Theo thông báo từ cơ quan công an, tổng cộng 314 học viên đã bị kích động, phá rào và bỏ trốn khỏi cơ sở. Tính đến 8h sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa trở lại cơ sở cai nghiện 252 học viên.

Vụ việc bắt đầu vào khoảng 12h48 ngày 5/10, khi một số học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 không chấp hành nội quy, xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau gây rối.

Lợi dụng tình hình hỗn loạn, một số đối tượng quá khích đã cầm đầu, lôi kéo các học viên khác chống lại lực lượng làm nhiệm vụ, sau đó phá rào và bỏ trốn ra ngoài.

Các học viên cai nghiện băng đồng bỏ trốn (Ảnh: H.D).

Sau khi thoát ra, các học viên chia thành nhiều nhóm nhỏ, di chuyển về hướng các xã trong bán kính khoảng 10km từ trại cai nghiện. Nhiều đối tượng mang theo dụng cụ sắt nhọn, cây gậy, gây mất an ninh trật tự tại một số khu vực. Một số khác chọn cách băng đồng, lội sông để ẩn nấp tại các khu vực vắng người.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh An Giang đã huy động 100% lực lượng từ 102 xã, phường, đặc khu, phối hợp với các lực lượng an ninh tại chỗ để tổ chức vây bắt. Trong quá trình truy đuổi, một số đối tượng đã có hành vi manh động, dùng hung khí chống trả, khiến một số chiến sĩ công an bị thương.

Công an tỉnh An Giang kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, kịp thời thông báo cho cơ quan công an gần nhất nếu phát hiện thông tin về các học viên bỏ trốn, nhằm sớm ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.