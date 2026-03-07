Mắc nhiều vi phạm, quay phim CSGT, tài xế bị phạt gần 150 triệu đồng

Sáng 7/3, đại diện Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ cao tốc số 4 (thuộc Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế N.V.K. (SN 1980, trú xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên) do mắc nhiều lỗi khi điều khiển xe khách trên cao tốc.

Khoảng 15h ngày 1/3, tại cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt (đoạn qua Hà Tĩnh), tổ công tác của Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 dừng kiểm tra ô tô khách biển kiểm soát 89F-000.xx do tài xế K. điều khiển, trên xe có 12 hành khách.

Phương tiện vi phạm (Ảnh: Cục CSGT).

Khi lực lượng chức năng thông báo kiểm tra chuyên đề đối với xe kinh doanh vận tải hành khách, tài xế không hợp tác, không xuất trình giấy tờ liên quan và quay phim hoạt động của CSGT.

Sau quá trình làm việc, tài xế chỉ xuất trình được giấy phép lái xe hạng B2 (chỉ được điều khiển xe chở người dưới 9 chỗ), trong khi đang lái xe khách 16 chỗ. Theo lực lượng chức năng, hành vi này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho hành khách.

Tổ công tác đã lập biên bản đối với tài xế về lỗi điều khiển ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng nhưng không có hợp đồng theo quy định và sử dụng giấy phép lái xe không phù hợp với loại phương tiện. Ngoài tài xế, chủ của phương tiện này cũng bị xử lý về hành vi giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Tổ công tác làm việc với tài xế (Ảnh: Cục CSGT).

Tổng mức xử phạt đối với các lỗi vi phạm trên là 148,5 triệu đồng. Lực lượng chức năng đã tạm giữ ô tô khách cùng một phù hiệu kinh doanh vận tải để xử lý theo quy định.

Theo Cục CSGT, việc quay phim, yêu cầu lực lượng chức năng xuất trình chuyên đề, kế hoạch công tác hoặc thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ không thuộc quyền giám sát của công dân. Trường hợp phát sinh vướng mắc hoặc phát hiện cán bộ có thái độ không đúng mực, người dân có thể phản ánh đến lãnh đạo Cục CSGT hoặc Fanpage Cục CSGT trên mạng xã hội Facebook.