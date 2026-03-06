Từ clip người dân cung cấp, nữ tài xế bị phạt 19 triệu đồng

Ngày 6/3, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với một nữ tài xế điều khiển ô tô đi ngược chiều trên tuyến đường có biển cấm.

Trước đó, một người dân đã gửi clip trích xuất từ camera hành trình ghi lại vụ việc đến tài khoản Zalo của lãnh đạo Cục CSGT (Bộ Công an).

Cảnh chị H. điều khiển ô tô màu trắng đi ngược chiều trên đường có biển cấm (Ảnh cắt từ clip).

Sau khi tiếp nhận thông tin và chỉ đạo từ Cục CSGT, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã giao đơn vị liên quan vào cuộc xác minh.

Đến ngày 4/3, lực lượng chức năng mời lái xe vi phạm là chị N.T.K.H. (SN 1984, trú tại xã Hương Khê, Hà Tĩnh) đến trụ sở làm việc. Tại đây, chị H. thừa nhận sáng 3/3 đã điều khiển ô tô biển kiểm soát 38C-153.xx đi ngược chiều trên đường mòn Hồ Chí Minh đoạn có đặt biển cấm.

Cảnh sát cho hay theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, với hành vi trên, nữ tài xế bị xử phạt 19 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.