Khoảnh khắc tàu hỏa tông đứt đôi xe tải

Ngày 7/3, ông Đoàn Việt Vân, Chủ tịch UBND xã Vệ Giang (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết, trong vụ tai nạn đường sắt khiến một xe tải bị tông đứt đôi xảy ra lúc 20h25 ngày 6/3, hình ảnh từ camera an ninh cho thấy ông Phạm Văn Tường (SN 1969, trú Hải Phòng) điều khiển xe tải, khi đến điểm giao cắt với đường sắt đã cố vượt qua khi rào chắn tự động đang hạ dẫn đến mắc kẹt.

Khoảnh khắc xe tải bị tàu hỏa tông đứt đôi (Video: Nguyễn Bích).

Xe tải bị tàu hỏa tông đứt đôi (Ảnh: Hà Xuyên).

Tài xế xuống xe cố gắng nâng rào chắn để cho phương tiện đi qua nhưng bất thành. Khoảng 1 phút sau, tàu hỏa số hiệu SE8 di chuyển hướng Nam - Bắc lao đến tông rất mạnh vào xe tải.

Cú va chạm khiến xe tải đứt đôi, đầu tàu bị hư hỏng nặng không thể tiếp tục hành trình. Tài xế xe tải bị thương ở đầu, người lái tàu xây xát. Vụ tai nạn khiến tàu SE8 phải dừng lại khoảng 3 giờ để giải quyết sự cố.

Theo ông Vân, địa điểm xảy ra tai nạn là khu vực giáp ranh giữa địa bàn xã Vệ Giang và xã Nghĩa Hành. Điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt tại đây có rào chắn tự động. Hình ảnh camera an ninh cho thấy tài xế cố vượt qua đường sắt khi rào chắn đang đóng dẫn đến vụ tai nạn.

Cú tông của tàu hỏa quá mạnh khiến 2 phần của xe tải văng xa khoảng 30m. Một tủ điện điều khiển rào chắn tự động bốc cháy.

Đầu tàu hư hỏng nặng nên không thể tiếp tục hành trình (Ảnh: Quang Tiệp).

Ông Vân cho biết thêm, chiếc xe tải mới mua đang được tài xế Tường điều khiển về địa điểm tập kết thì xảy ra tai nạn.

“Rào chắn tự động đang hạ nhưng tài xế vẫn cố vượt qua khiến xe tải mắc kẹt trên đường ray dẫn đến tai nạn. Rất may là tài xế chỉ bị thương nhẹ, đang được chăm sóc sức khỏe tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi”, ông Vân thông tin.