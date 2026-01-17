Đi sai làn trên cao tốc, tài xế xe khách bị phạt 5 triệu đồng

Chiều 17/1, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Đội 2 Cục CSGT vừa lập biên bản xử phạt với anh P.Đ.C. (SN 1988, quê Hưng Yên) do có hành vi điều khiển ô tô khách đi không đúng làn đường quy định trên đường cao tốc.

Hình ảnh tài xế C. điều khiển xe khách và vi phạm giao thông (Ảnh: Cắt từ clip).

Với vi phạm trên, anh C. sẽ bị phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Theo Cục CSGT, vào lúc 10h55 ngày 14/1, tại km100 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, tài xế C. đã điều khiển xe khách BKS 29E-381.xx và có hành vi vi phạm như trên.

Sau khi nắm được thông tin, Đội 2 đã mời tài xế C. lên cơ quan công an để làm việc.

Cục CSGT cho biết, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng quy định cấm xe khách trên 29 chỗ, xe giường nằm, xe tải đi vào làn 1 (sát giải phân cách giữa). Các loại xe trên vẫn có thể mượn làn 1 để vượt xe, tuy nhiên sau khi kết thúc vượt xe phải trở lại làn đường dành cho loại phương tiện theo quy định.