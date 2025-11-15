Phú Thọ đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, xử lý nhà đất

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phan Trọng Tấn vừa yêu cầu đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý đối với nhà, đất thuộc phạm vi sắp xếp lại, xử lý theo quy định của Chính phủ.

Sở Tài chính Phú Thọ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan khẩn trương nghiên cứu, rà soát, tham mưu phương án tiếp nhận nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án thu hồi; tránh đùn đẩy, kéo dài thời gian thực hiện, gây lãng phí.

Đối với cơ sở nhà, đất thiếu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ), lãnh đạo tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ căn cứ nguồn gốc, hồ sơ pháp lý và quy định pháp luật về đất đai để xem xét, cấp sổ đỏ cho cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Trụ sở Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh Phú Thọ nằm tại phường Vĩnh Phúc, thành phố Vĩnh Yên trước đây (Ảnh: Báo Phú Thọ).

“Kiên quyết thu hồi đất đối với doanh nghiệp nhà nước sử dụng đất không đúng mục đích Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất; giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật”, lãnh đạo Phú Thọ nêu rõ.

UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu các doanh nghiệp có vốn Nhà nước thuộc tỉnh quản lý chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đất đai, sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất và bàn giao lại đất khi Nhà nước thu hồi.

Thanh tra tỉnh Phú Thọ được giao thường xuyên thanh tra, kiểm tra, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng đất tại các doanh nghiệp Nhà nước, bảo đảm công khai, minh bạch, tránh thất thoát, tiêu cực.

Tỉnh Phú Thọ được hình thành trên cơ sở sáp nhập ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, đi vào hoạt động từ ngày 1/7; diện tích tự nhiên 9.361,381km2, quy mô dân số trên 4 triệu người và có 148 xã, phường (133 xã, 15 phường).

Khu vực trung tâm phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (Ảnh: Tùng Vy).

Hồi cuối tháng 7, Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ đã xây dựng phương án, đề xuất xử lý đối với 1.021 nhà đất dôi dư sau khi sáp nhập tỉnh.

Trong đó, 116 cơ sở nhà đất được đề xuất điều chuyển làm trụ sở cho các cơ quan Nhà nước; 291 cơ sở có thể chuyển đổi công năng thành trường học, trạm y tế, nhà văn hóa; 228 cơ sở có thể được giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý.

Phú Thọ dự kiến giữ nguyên mô hình 3 trung tâm hành chính vùng (đặt tại địa bàn 3 tỉnh cũ là Phú Thọ, Hòa Bình, Vĩnh Phúc) nhằm tận dụng hạ tầng có sẵn có cũng như giảm tải cho khu vực trung tâm hành chính mới (thành phố Việt Trì cũ).