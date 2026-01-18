Lý do Đắk Lắk không tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa

Ngày 18/1, UBND tỉnh Đắk Lắk thông tin, địa phương này thống nhất chủ trương không bắn pháo hoa trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán năm nay để ưu tiên nguồn kinh phí phục vụ công tác an sinh xã hội, phục hồi sản xuất, ổn định đời sống người dân sau thiên tai.

Tỉnh Đắk Lắk vẫn tổ chức chương trình nghệ thuật chào đón năm mới trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Người dân tỉnh Đắk Lắk chịu ảnh hưởng nặng nề do thiên tai (Ảnh: Trung Thi).

UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng UBND các xã, phường căn cứ điều kiện của từng địa phương để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thiết thực, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, phục vụ người dân đón Tết cổ truyền trong không khí ấm áp, nghĩa tình.

Trong năm 2025, trận bão lũ gây ra tổn thất nặng nề tại Đắk Lắk với tổng giá trị ước tính lên đến hơn 7.000 tỷ đồng. Toàn tỉnh có hơn 600 căn nhà bị sập hoàn toàn, 892 nhà hư hỏng nặng và 5.455 nhà hư hỏng nhẹ.

"Chiến dịch Quang Trung" thần tốc giúp xây mới hơn 600 căn nhà cho người dân vùng lũ (Ảnh: Trương Nguyễn).

Với những thiệt hại này, Thủ tướng Chính phủ đã phát động "Chiến dịch Quang Trung" xây dựng, sửa chữa lại nhà ở cho người dân kịp đón Tết Nguyên đán. Đến nay, toàn bộ nhà bị sập, hư hỏng đều được xây mới, sửa chữa kịp thời.