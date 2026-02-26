Lửa thiêu rụi căn nhà gỗ của người dân ở Lâm Đồng

Ngày 26/2, lãnh đạo UBND xã Đắk Sắk, tỉnh Lâm Đồng, cho biết, chính quyền địa phương đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng, đến thăm hỏi, hỗ trợ một phần vật chất đến gia đình anh Hoàng Lương Việt, hộ dân bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn hôm 24/2.

Theo lãnh đạo xã Đắk Sắk, anh Hoàng Lương Việt thuê căn nhà gỗ rộng 20m của một hộ dân tại thôn Xuân Tình 3 để làm nơi ở cho cả gia đình. Trưa 24/2, ngọn lửa bùng lên sau đó bao trùm căn nhà. Những người có mặt tại hiện trường lúc đó cố gắng dập lửa nhưng bất thành.

Hỏa hoạn thiêu rụi căn nhà của người dân ở Lâm Đồng (Ảnh: Văn Minh).

Nhận tin báo, Công an xã Đắk Sắk huy động cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp cùng Công an tỉnh Lâm Đồng thực hiện các biện pháp cứu hỏa. Ngọn lửa sau đó được chế ngự hoàn toàn nhưng nhiều tài sản, vật dụng trong căn nhà gỗ bị thiêu rụi, hư hỏng.

Lãnh đạo xã Đắk Sắk thông tin, hỏa hoạn thiêu rụi 20 triệu đồng tiền mặt anh Việt tích trữ để chuẩn bị đưa vợ đi sinh.

Được biết, gia cảnh của anh Hoàng Lương Việt khó khăn, chính quyền địa phương đang vận động các đơn vị, mạnh thường quân hỗ trợ để gia đình sớm vượt qua nghịch cảnh.