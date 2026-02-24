Cửa hàng bán đồ gỗ ở TPHCM bốc cháy ngùn ngụt

Ngày 24/2, cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy cửa hàng bán đồ gỗ ở phường Phước Long.

Hơn 15h cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại cửa hàng đồ gỗ trên đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long. Phát hiện đám cháy, người dân xung quanh hô hoán, tìm cách dập lửa nhưng bất thành.

Cửa hàng đồ gỗ ở phường Phước Long bốc cháy ngùn ngụt chiều 24/2 (Ảnh: Văn Hải).

Theo nhân chứng, do bên trong cửa hàng chứa nhiều vật dụng dễ cháy như giường, tủ, bàn ghế gỗ,... nên ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội, sau đó cháy lan sang đường dây điện phía trước cửa hàng.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng xe chữa cháy nhanh chóng đến hiện trường dập lửa, ngăn cháy lan. Đám cháy được khống chế và dập tắt ngay sau đó.

Nguyên nhân vụ cháy và con số thiệt hại đang được cơ quan công an điều tra, thống kê.