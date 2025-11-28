Lửa bao trùm, thiêu rụi xưởng sản xuất rộng hàng nghìn mét vuông ở Bắc Ninh

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 27/11, tại khu công nghiệp Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Vị trí ngọn lửa bùng phát là một nhà xưởng sản xuất bỉm, khăn ướt, khăn giấy và băng vệ sinh thuộc trong khu công nghiệp.

Lửa bao trùm xưởng sản xuất rộng hàng nghìn mét vuông (Ảnh: G.N.).

Theo người dân, lửa bắt nguồn từ xưởng buồng bông, nguyên liệu làm sản phẩm băng vệ sinh rồi cháy lan sang những khu vực khác. Do là xưởng chứa các vật dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng phát triển, bao trùm cả xưởng rộng hàng nghìn mét vuông, khói đen bốc cao nghi ngút.

Ngay khi nhận được thông tin vụ cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC và CHCN Công an tỉnh Bắc Ninh cùng các lực lượng chức năng khác đã có mặt tại hiện trường tiến hành chữa cháy, khống chế đám cháy hạn chế cháy lan ra khu vực khác.

Nguyên nhân và hậu quả vụ cháy đang được lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh điều tra.