Vòi rồng xuất hiện trên biển Lâm Đồng

Khoảng 15h30 ngày 5/11, người dân xã Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng, nhìn thấy vòi rồng trên biển. Theo người dân, vòi rồng bắt đầu hình thành vào khoảng 15h30 và kéo dài đến 16h10 cùng ngày.

Trong thời gian này, cột nước xoáy xuất hiện ở khu vực cách bờ khoảng vài trăm mét, có lúc nối liền mặt biển với các khối mây đen trên cao.

Vòi rồng xuất hiện trên vùng biển Lâm Đồng (Ảnh: Gia Bảo).

Vòi rồng di chuyển chậm, không tiến sát vào bờ nên không gây thiệt hại về người và tài sản. Người dân xã Phước Hội cho biết, đây là hiện tượng hiếm khi xảy ra ở địa phương.

Theo các chuyên gia, vòi rồng là hiện tượng gió xoáy mạnh, thường hình thành từ những đám mây dông tích điện và diễn ra trong thời gian ngắn.

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xuất hiện mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực dân cư, vùng sản xuất của người dân bị ngập lụt. Nhiều tuyến đèo trên địa bàn tỉnh xảy ra tình trạng sạt lở đất, ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân.

Ngày 1/11, hồ chứa nước trên đỉnh núi ở xã Tuy Phong bị vỡ khiến nước cuốn trôi làm bé gái 13 tuổi tử vong, hàng trăm ha cây trồng bị hư hại. Vụ vỡ hồ chứa xảy ra vào ngày địa phương xuất hiện mưa lớn trong nhiều giờ.