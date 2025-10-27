Lũ dâng cao, 7 tàu thuyền ở Phan Thiết bị cuốn trôi

Ngày 27/10, lực lượng chức năng phường Phan Thiết, Lâm Đồng, phối hợp cùng ngư dân địa phương neo đậu tàu thuyền, hạn chế thiệt hại do nước lũ trên sông Cà Ty dâng cao. Đồng thời, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân hạn chế qua lại các khu vực ngập nước, nước chảy xiết để tránh rủi ro.

Lũ dâng cao trên sông Cà Ty làm nhiều tàu thuyền trôi dạt (Ảnh: An Sinh).

Trước đó, vào khoảng 7h cùng ngày, lũ từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước sông Cà Ty dâng cao, xuất hiện dòng chảy nguy hiểm. Lũ làm 7 tàu đánh cá của ngư dân neo đậu gần chân cầu Trần Hưng Đạo bị đứt dây, trôi dạt về hạ lưu, 3 thuyền thúng bị nhấn chìm.

Xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng phường Phan Thiết cùng người dân thực hiện các biện pháp cứu tàu, thuyền, phòng ngừa thiệt hại.

Trong đêm 26/10, trên địa bàn các phường Phú Thủy, phường Phan Thiết xảy ra mưa lớn kéo dài làm nhiều tuyến phố ngập cục bộ. Trong đó, các tuyến phố như Thủ Khoa Huân, Hùng Vương, Từ Văn Tư bị ngập sâu 0,2-0,4m, giao thông qua các khu vực trên bị ảnh hưởng.