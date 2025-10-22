Đề nghị truy tố kẻ hiếp dâm 6 trẻ em ở Lâm Đồng

Ngày 22/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã kết luận điều tra vụ 6 trẻ em (đều là nam giới) bị xâm hại tình dục xảy ra tại cơ sở tu tập T.T. ở phường Cam Ly - Đà Lạt.

Bị can Nguyễn Đắt Vũ (SN 1987) pháp danh Thích Nguyên Huy, Thích Vạn Chánh, bị đề nghị truy tố về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo điều tra, năm 2017, Nguyễn Đắt Vũ được Trụ trì Thiền viện Vạn Hạnh giao quan lý cơ sở tu tập T.T.. Trong thời gian quản lý cơ sở này, Vũ có hành vi xâm hại tình dục đối với 6 trẻ em 9-14 tuổi, là những người được cha gửi đến tu tập.

Nguyễn Đắt Vũ tại cơ quan điều tra (Ảnh Công an Lâm Đồng).

Cụ thể, vào khoảng tháng 6/2023, Vũ chăm sóc cho bé Q. (SN 2012) và thực hiện hành vi ôm, hôn, xâm hại tình dục đối với bé. Trong khoảng thời gian từ năm 2023 đến 2024, Vũ tiếp tục thực hiện các hành vi xâm hại tình dục đối với 5 bé trai khác.

Ngoài 6 trẻ nói trên, cơ quan công an xác định Vũ có hành vi tình dục với T. (17 tuổi) nhưng không có dấu hiệu phạm tội do 2 bên có sự đồng thuận.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng, trong quá trình điều tra, Nguyễn Đắt Vũ thành khẩn khai báo, đại diện gia đình Vũ đã khắc phục hậu quả, bồi thường cho gia đình các bị hại. Gia đình một số người cũng viết đơn bãi nại, xin cơ quan chức năng giảm nhẹ hình phạt cho Nguyễn Đắt Vũ.

Cơ sở T.T. ở Đà Lạt, nơi xảy ra vụ 6 trẻ em bị Nguyễn Đắt Vũ xâm hại tình dục (Ảnh: An Sinh).

Trước đó, như Dân trí thông tin, vào tháng 3/2024, một trong số trẻ em tu tập tại cơ sở T.T. cùng người thân đứng ra tố cáo việc Nguyễn Đắt Vũ có hành vi xâm hại tình dục các em nhỏ. Một số em nhỏ bị Vũ xâm hại nhiều lần.

Đầu tháng 4/2024, Nguyễn Đắt Vũ bị Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.