Lũ cát đổ xuống quốc lộ 1 ở Lâm Đồng, giao thông ùn tắc

Khoảng 16h30 ngày 1/11, khối lượng lớn cát đỏ bị nước mưa cuốn trôi, tràn lấp quốc lộ 1 đoạn qua thôn Lương Đông, xã Lương Sơn, Lâm Đồng.

Tại hiện trường, khoảng 100m quốc lộ bị cát tràn lấp 0,2m, có điểm cát phủ dày đến gần 1m, giao thông qua khu vực bị gián đoạn.

Cát đỏ tràn lấp quốc lộ 1 ở Lâm Đồng (Ảnh: Văn Minh).

Chính quyền xã Lương Sơn phối hợp cùng các cơ quan chức năng điều động người, máy múc đến hiện trường xử lý hậu quả.

Lực lượng chức năng chốt chặn 2 đầu đường, phân luồng giao thông để các phương tiện thay đổi hướng tuyến, đảm bảo hành trình.

Những năm gần đây, cát đỏ từ khu vực đồi cao thường xuyên tràn xuống các tuyến đường vùng ven biển của tỉnh Lâm Đồng. Đối với quốc lộ 1 qua địa bàn xã Lương Sơn, tình trạng cát tràn lấp mặt đường từng xảy ra giữa tháng 9 vừa qua.

Lực lượng chức năng xử lý hiện trường (Ảnh: Văn Minh).

Chiều cùng ngày, cơ quan chức năng ghi nhận một vụ sạt lở đất phạm vi nhỏ trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn thuộc địa bàn xã Hàm Kiệm, Lâm Đồng. Đơn vị quản lý cao tốc phối hợp cùng lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng phân luồng giao thông, di chuyển đất đá, khắc phục sự cố.