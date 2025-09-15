Cát đỏ tràn lấp quốc lộ ở Lâm Đồng trong mưa lớn

Khoảng 14h ngày 15/9, do mưa lớn, cát đỏ từ đồi cao bị nước cuốn trôi, tràn xuống quốc lộ 1 đoạn thuộc thôn Lương Đông, xã Lương Sơn, Lâm Đồng, gây cản trở giao thông. Tại hiện trường, bùn cát phủ lên mặt quốc lộ dày 0,5m, kéo dài gần 100m.

Cát đỏ tràn lấp bề mặt quốc lộ gây cản trở giao thông (Ảnh: Tuấn Duy).

Xảy ra sự cố, cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đến hiện trường phối hợp cùng lực lượng chức năng xã Lương Sơn điều tiết giao thông, xử lý bùn cát.

Đến 17h cùng ngày, phần đường ở hướng đi Bắc - Nam cơ bản được khơi thông, đảm bảo các phương tiện di chuyển.

Lực lượng chức năng dọn dẹp bùn cát, khơi thông quốc lộ (Ảnh: Tuấn Duy).

Hiện, lực lượng chức năng dọn dẹp bùn cát ở phần đường còn lại để sớm thông tuyến.

Trước đó, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng ghi nhận 2 vụ cát bị nước mưa cuốn trôi, tràn xuống mặt đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, gây nguy hiểm cho phương tiện tham gia giao thông.