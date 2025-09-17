Lọt gầm xe tải, đôi nam nữ tử vong ở TPHCM
(Dân trí) - Xe máy lọt dưới gầm ô tô tải trên đường ĐT749 (TPHCM) khiến đôi nam nữ tử vong. Một cháu bé khoảng 5 tuổi bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu.
Lúc 22h ngày 17/9, CSGT TPHCM khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giữa ô tô tải và xe máy khiến 3 người thương vong.
Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào tối cùng ngày trên đường ĐT749, xã Thanh An, TPHCM (huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương cũ).
Thời điểm trên, xe máy mang biển số tỉnh Bình Phước cũ lưu thông trên đường ĐT749 thì xảy ra va chạm với ô tô tải chở heo. Vụ va chạm khiến đôi nam nữ cùng một cháu bé bị lọt dưới gầm ô tô.
Khi kiểm tra, người dân phát hiện đôi nam nữ đã tử vong. Cháu bé bị thương nặng, được chuyển đi cấp cứu.
Lực lượng chức năng sau đó đã phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân tai nạn.