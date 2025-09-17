Lọt gầm xe tải, đôi nam nữ tử vong ở TPHCM

Lúc 22h ngày 17/9, CSGT TPHCM khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giữa ô tô tải và xe máy khiến 3 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào tối cùng ngày trên đường ĐT749, xã Thanh An, TPHCM (huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương cũ).

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Cắt từ clip).

Thời điểm trên, xe máy mang biển số tỉnh Bình Phước cũ lưu thông trên đường ĐT749 thì xảy ra va chạm với ô tô tải chở heo. Vụ va chạm khiến đôi nam nữ cùng một cháu bé bị lọt dưới gầm ô tô.

Khi kiểm tra, người dân phát hiện đôi nam nữ đã tử vong. Cháu bé bị thương nặng, được chuyển đi cấp cứu.

Lực lượng chức năng sau đó đã phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân tai nạn.