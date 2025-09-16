Chồng đâm vợ tử vong rồi tự sát ở TPHCM

Theo Công an phường An Phú, khoảng 18h30 ngày 15/9, tại căn nhà thuê của ông Đặng Văn L. (SN 1966) và bà Phạm Thị T. (SN 1967, vợ ông L.) có 3 người gồm vợ chồng ông L. và cháu nội khoảng 10 tuổi.

Lúc này, ông L. cãi nhau với bà T. và chửi lớn tiếng nên vợ ông đòi bỏ đi. Tức giận, ông đã dùng dao đâm vợ. Sau đó, người này dùng dao tự sát khiến cả 2 tử vong trước cửa nhà.

Cháu nội của ông L. phát hiện vụ việc và gọi điện thoại cho người chú (con ruột của vợ chồng ông L.). Khi con trai chạy về tới nhà, cả bố và mẹ của anh đã tử vong.

Hàng xóm sát hiện trường phun nước rửa những vết máu trước căn nhà nơi xảy ra án mạng (Ảnh: Phạm Diện).

Sáng 16/9, sau khi công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi hoàn tất, thi thể hai nạn nhân được công an bàn giao cho gia đình đưa về quê tỉnh An Giang để lo mai táng. Người dân sống gần hiện trường vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết của hai nạn nhân.

Chị Sâm (bán nước đá), người chứng kiến vụ việc cho biết, vào khoảng 18h30 ngày 15/9, bà L. la lớn, chạy từ trong nhà ra trước cửa rồi gục xuống. Sau đó, ông L. dùng dao tự sát khiến cả 2 tử vong.

Chị Sâm cho hay, ông L. chỉ ở nhà, thường xuyên la mắng vợ. Bà T. thường đi xin cơm nguội về để phơi khô bán kiếm tiền và đi bán vé số dạo.

Theo chị Sâm, hai vợ chồng ông L. thuê căn nhà trên được gần 2 năm và ở cùng các con, cháu.

“Chiều 15/9, lúc tôi đang ngủ trưa cũng nghe thấy tiếng cãi vã giữa hai vợ chồng. Đến tối thì xảy ra vụ việc đau lòng. Bà T. từng tâm sự với tôi về việc chồng rất hay ghen tuông”, chị Sâm nói.

Chị Sâm, người chứng kiến vụ việc chưa hết bàng hoàng trước cái chết của hai nạn nhân (Ảnh: Phạm Diện).

Một người đàn ông sống tại phòng trọ ngay phía sau căn nhà thuê của vợ chồng ông L. cho biết, anh và nhiều người hàng xóm đã quá quen thuộc với cảnh người chồng chửi bới bà T. nên không ai vào khuyên can. Ông L. cũng không chơi và giao lưu với ai trong khu vực.

Ngày 14/9, hai vợ chồng nạn nhân đã bắt đầu chuyển đồ đến nơi khác để thuê. Tuy nhiên, khi cả hai chưa kịp chuyển đến nơi ở mới thì xảy ra án mạng.

Sáng 16/9, lãnh đạo UBND phường An Phú, TPHCM cũng đã đến chia buồn cùng gia đình, đồng thời hỗ trợ 5 triệu đồng để người thân đưa hai nạn nhân về quê làm đám tang.

Công an khám nghiệm hiện trường tối 16/9 (Ảnh: Phạm Diện).

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 19h ngày 15/9, người dân ở phường An Phú nghe tiếng gào khóc của trẻ con và tiếng la hét thất thanh trước căn nhà cho thuê trong khu dân cư ở phường An Phú.

Tới kiểm tra, họ phát hiện 2 vợ chồng nằm bất động trên vũng máu trước cửa nhà. Hàng xóm tìm cách ứng cứu, nhưng cả 2 nạn nhân đã tử vong.