Ô tô 7 chỗ mất lái tông xe máy, trụ điện ở TPHCM

Khoảng 10h30 ngày 16/9, một ô tô 7 chỗ chạy trên đường Trường Chinh. Khi đến đoạn qua phường Tân Bình, phương tiện này bất ngờ mất lái va vào dải phân cách, tông trúng 2 xe máy rồi lao vào cột điện bên đường.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Đức Vũ).

Tại hiện trường, một xe máy nằm trên vỉa hè, xe còn lại nằm dưới lòng đường. Phần đầu ô tô biến dạng, cột điện bị tông nghiêng. Ngoài ra, một đoạn dải phân cách giữa đường cũng bị cày nát.

Theo nhân chứng, vụ việc khiến hai người đi xe máy cùng hai người trên ô tô bị thương, được người dân hỗ trợ đưa vào bệnh viện.

Nhận tin báo, Đội CSGT Tân Sơn Nhất thuộc Phòng CSGT TPHCM phối hợp các đơn vị liên quan đã nhanh chóng có mặt phân luồng, điều tiết giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.