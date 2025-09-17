Xác minh xe bồn vượt đèn đỏ ở TPHCM

Ngày 17/9, người dùng mạng xã hội lan truyền clip, ghi lại cảnh xe bồn trộn bê tông vượt đèn đỏ. Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào chiều 16/9, tại giao lộ Bình Mỹ - Hà Duy Phiên, xã Bình Mỹ.

Xe bồn trộn bê tông vượt đèn đỏ tại giao lộ ở xã Bình Mỹ (Ảnh: Cắt từ clip).

Hình ảnh từ clip cho thấy, xe bồn trộn bê tông biển số 61K - 630.xx đang lưu thông trên đường Bình Mỹ. Khi đèn tín hiệu còn 32 giây, phương tiện này bất ngờ vượt đèn đỏ rồi rẽ trái vào đường Hà Duy Phiên, hướng đi tỉnh lộ 8.

Thời điểm trên, giao lộ này có đông người qua lại, nhiều người khiếp vía khi chứng kiến hành động nguy hiểm của tài xế. Toàn bộ vụ việc được camera hành trình một phương tiện phía sau quay lại.

Liên quan vụ việc, Trạm CSGT Tây Bắc thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM đang xác minh, mời tài xế lên làm việc.