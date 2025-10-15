Lợn nhiễm dịch tả được đóng dấu "an toàn" để bán ra thị trường

Ngày 15/10, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Cần Thơ, cho biết vừa phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá một vụ giết mổ và buôn bán thịt lợn nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi tại xã Vĩnh Viễn.

Đáng chú ý, số thịt nhiễm bệnh này đã được đóng dấu kiểm dịch để chuẩn bị tuồn ra thị trường.

Lực lượng chức năng kiểm tra các sạp thịt tại chợ Vĩnh Viễn (Ảnh: Công an TP Cần Thơ).

Trước đó, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở giết mổ gia súc của ông Đặng Phú Tỷ (xã Vĩnh Viễn), phát hiện một con lợn nặng 120kg đã được giết mổ và đóng dấu kiểm dịch. Kết quả xét nghiệm nhanh và giám định xác nhận mẫu thịt dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định con lợn trên thuộc sở hữu của bà T.H.C., một tiểu thương tại chợ Vĩnh Viễn.

Lợn bị dịch tả nhưng vẫn được đóng dấu kiểm dịch để tuồn ra thị trường (Ảnh: Công an TP Cần Thơ).

Mở rộng kiểm tra tại 2 sạp thịt ở chợ này, đoàn công tác tiếp tục phát hiện 10/12 mẫu thịt tươi và ướp lạnh dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Toàn bộ số tang vật gồm hơn 840kg thịt lợn nhiễm bệnh sau đó đã bị thu giữ và tiêu hủy theo đúng quy định.

Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân khi phát hiện lợn chết nghi do bệnh, tuyệt đối không giết mổ hay tiêu thụ. Thay vào đó, cần báo ngay cho cơ quan thú y hoặc chính quyền địa phương gần nhất để có biện pháp xử lý kịp thời, ngăn chặn dịch bệnh lây lan, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.