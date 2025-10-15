Vạch trần đường dây chăn dắt trẻ em đi phun lửa xin tiền ở Cần Thơ

Ngày 15/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết đã phối hợp Công an phường Ninh Kiều kiểm tra hành chính và mời làm việc một nhóm đối tượng bị tình nghi có hành vi “chăn dắt” trẻ em để biểu diễn phun lửa, xin tiền tại các khu vực đông người.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an, trong đó đối tượng cầm đầu Nguyễn Văn Lượm (áo đen) (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo thông tin từ cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng chức năng đã phát hiện một nhóm đối tượng thuê trọ tại hẻm 2, đường Mậu Thân, phường Ninh Kiều, tổ chức cho nhiều trẻ em biểu diễn xiếc nguy hiểm vào ban đêm.

Sáng 14/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ phối hợp Công an phường Ninh Kiều đã tiến hành kiểm tra hành chính và mời làm việc nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Văn Lượm (SN 1990, ngụ Vĩnh Long), được xác định là người cầm đầu; Lư Thị Thu Trang (SN 1987), chung sống như vợ chồng với Lượm; Lư Quốc Phú (SN 1993), em ruột Trang, đang được công an phường làm hồ sơ đưa đi cai nghiện; Trần Thị Ngọc Giàu (SN 2010), con ruột Trang và Trần Thị Ngọc Ngân (SN 2010).

Các đối tượng này có nhiệm vụ đưa khoảng 4 trẻ em đi biểu diễn phun lửa hàng ngày tại các quán nhậu trong thành phố.

Qua xác minh, Lượm và Trang thuê trọ tại địa chỉ số 79F hẻm 2, đường Mậu Thân, phường Ninh Kiều, cùng với một số trẻ em tuổi từ 9 đến 15. Hàng ngày, các đối tượng chở các em ra tiệm Internet chơi game.

Đến tối, Lượm thuê người chở nhóm trẻ đến các quán nhậu, quán cà phê trên địa bàn nội ô thành phố để phun lửa. Thời gian làm việc của các em kéo dài từ 20h ngày hôm trước đến 1h sáng hôm sau.

Với vai trò cầm đầu, Lượm luôn cử người giám sát, chở các em đi phun lửa, sau đó đứng từ xa quan sát.

Dụng cụ hành nghề của các em nhỏ (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại cơ quan công an, Lượm khai nhận không có quan hệ huyết thống với nhóm trẻ này. Mục đích Lượm nuôi các em là để bắt các em đi phun lửa xin tiền về cho Lượm và Trang. Toàn bộ số tiền các em xin được đều bị các đối tượng thu giữ.

Tùy vào số tiền xin được mỗi ngày, Lượm sẽ chia cho những người tham gia chở các em đi phun lửa (trung bình mỗi người được trả 200.000 đồng/đêm), còn mỗi trẻ được cho 50.000-100.000 đồng để tiêu xài và chơi game.

Ngoài ra, Lượm còn chi cho cha mẹ các em 12 triệu đồng mỗi tháng. Trung bình mỗi tháng, vợ chồng Lượm thu lợi bất chính khoảng 30 triệu đồng từ việc chăn dắt trẻ em đi phun lửa.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Cần Thơ phối hợp Công an phường Ninh Kiều củng cố chứng cứ, xử lý.