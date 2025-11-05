Trung ương giới thiệu nhân sự để bầu Chánh án và Phó Chủ tịch Quốc hội

Chiều 5/11, Văn phòng Trung ương Đảng phát hành thông cáo về ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị Trung ương 14 khóa XIII.

Trung ương hôm nay đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự một số chức danh: Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XV, và Chánh án TAND Tối cao nhiệm kỳ 2021-2026, để Quốc hội bầu tại kỳ họp thứ 10.

Ban Chấp hành Trung ương đồng thời giới thiệu nhân sự Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu theo quy định.

Theo đó, ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Hội nghị Trung ương 14 (Ảnh: Phạm Thắng).

Cũng tại Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương đã giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Sau đó Trung ương và các đại biểu dự Hội nghị làm việc tại tổ, thảo luận về các nội dung gồm: Dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội XIV; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIII.

Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, cũng được Trung ương thảo luận trong phiên làm việc chiều 5/11.

Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 14 sáng cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh việc triển khai nghiêm túc những bài học kinh nghiệm từ tổng kết Nghị quyết 18 có ý nghĩa then chốt để chuyển hệ thống chính trị từ “cồng kềnh - phân tán” sang tinh gọn - liên thông - hiệu lực - hiệu quả, nhất là khi tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và mở ra không gian phát triển mới sau sắp xếp địa giới hành chính cấp tỉnh, cấp xã.

Theo Tổng Bí thư, đây là điều kiện nền tảng để giữ vững ổn định, phát triển, bảo đảm quản trị quốc gia hiện đại, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, nâng chất lượng sống của nhân dân, hướng tới mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, quốc gia hùng cường, thịnh vượng, trường tồn.

Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 14 (Ảnh: Phạm Thắng).

Để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp phát huy hiệu quả tối đa, Tổng Bí thư cho rằng cần bảo đảm tính liên thông, bổ trợ của chính quyền 3 cấp (Trung ương - tỉnh/thành phố - xã/phường) theo ba trục: thể chế - nguồn lực - dữ liệu. Trong cấu trúc liên thông ấy, chính quyền Trung ương giữ vai trò điều hành, kiến tạo và bảo đảm thống nhất trên toàn hệ thống.

Khi ba cấp chính quyền vận hành như một chỉnh thể, Trung ương kiến tạo chuẩn mực và điều phối liên vùng; cấp tỉnh tổ chức chiến lược, phân bổ nguồn lực, giám sát kết quả; cấp cơ sở phục vụ trực tiếp, giải quyết nhanh và phản hồi dữ liệu thực tế, Tổng Bí thư khẳng định mục tiêu giữ vững hòa bình, ổn định, thúc đẩy tăng trưởng nhanh nhưng bền vững, nâng cao phúc lợi, sẽ có nền tảng vững chắc.

Việc triển khai bài học kinh nghiệm của Nghị quyết 18 theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, liên thông 3 cấp, với Trung ương làm “kiến trúc sư thể chế”, Tổng Bí thư khẳng định sẽ là đòn bẩy quyết định để hệ thống chính trị tinh gọn - minh bạch - hiệu quả, qua đó đưa đất nước tiến nhanh, vững chắc tới hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc.