Lời cam kết của tân Chủ tịch Khánh Hòa

Ngày 25/9, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, UBND tỉnh đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa (phải) trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ đến ông Nguyễn Khắc Toàn (Ảnh: Xuân Thành).

Trước đó, ngày 16/9, 100% đại biểu tham dự kỳ họp thứ 2 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII đã bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Khắc Toàn giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 thay ông Trần Quốc Nam, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vì nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Khắc Toàn cam kết sẽ kết nối, đồng hành với tập thể UBND tỉnh để luôn đổi mới tư duy hành động, đặt lợi ích đất nước, quê hương và nhân dân lên trước hết, phát huy truyền thống đoàn kết - kỷ cương - sáng tạo - quyết liệt - hiệu quả; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, tận tâm, tận lực đưa Khánh Hòa phát triển bứt phá.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, 55 tuổi, quê tỉnh Khánh Hòa là Cử nhân Luật Tư pháp, Cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước.

Ông Toàn từng giữ các chức vụ Bí thư Thành ủy Cam Ranh (cũ), tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đến Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa.