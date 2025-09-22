Ông Nghiêm Xuân Thành làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ mới

Sáng 22/9, tại Cung Văn hóa Thiếu nhi (phường Tây Nha Trang) tỉnh Khánh Hòa, đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham dự và chỉ đạo tại đại hội có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng lẵng hoa của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam chúc mừng Đại hội (Ảnh: Văn Nỷ).

Dự phiên khai mạc có 396 đại biểu chính thức đại diện gần 74.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Trong đó có 56 đại biểu đương nhiên, 340 đại biểu chỉ định.

Tại đại hội đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2025-2030, chỉ định Đoàn đại biểu tỉnh Khánh Hòa dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đồng thời, công bố quyết định của Ban Bí thư về chỉ định Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 54 người, Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 người.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa (Ảnh: Vĩnh Thành).

Chỉ định ông Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025 làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị cũng chỉ định ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025 giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030. Hiện ông Toàn giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và được giới thiệu đảm nhiệm chức danh này nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại đại hội cũng công bố quyết định của Ban Bí thư chỉ định ông Nguyễn Khắc Hà, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng thời, chỉ định ông Lâm Đông, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030.