Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch UBND 2 tỉnh Thanh Hóa, Khánh Hòa

Ngày 22/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND 2 tỉnh Thanh Hóa, Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, theo Quyết định số 2119, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Hoài Anh (Ảnh: Minh Hiếu).

Trước đó, ông Nguyễn Hoài Anh khi đang giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng đã được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025. Ông đồng thời được giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Hoài Anh sinh năm 1977, quê ở tỉnh Quảng Nam cũ (nay là thành phố Đà Nẵng). Ông là Thạc sĩ Quản lý Hành chính công, Kiến trúc sư, Cử nhân ngữ văn Anh.

Từ tháng 1/2021, ông là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận, sau đó có một thời gian giữ chức Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Ông Nguyễn Khắc Toàn (Ảnh: Trung Thi).

Tại Quyết định số 2112, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Khắc Toàn (55 tuổi), quê ở Khánh Hòa. Ông là Cử nhân Luật Tư pháp, Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước.

Ông Toàn từng giữ các chức vụ Bí thư Thành ủy Cam Ranh (cũ), tỉnh Khánh Hòa; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa. Từ năm 2021 đến giữa tháng 9, ông Toàn giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa.