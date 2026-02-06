Những công trình cổ của TPHCM bừng sáng trước Tết Bính Ngọ 2026

Những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, TPHCM đang hối hả khoác lên mình một diện mạo mới, rực rỡ và khang trang hơn bao giờ hết. Hàng loạt công trình mang tính biểu tượng của thành phố đã được đồng loạt chỉnh trang, sẵn sàng chào đón một mùa xuân an lành và tươi mới.

Sau hơn nửa tháng thi công khẩn trương, nhiều công trình đã hoàn tất việc chỉnh trang, mang đến một không khí tươi mới cho đô thị sôi động này.

Chợ Bến Thành, biểu tượng hơn một thế kỷ của TPHCM, đã hoàn thành việc chỉnh trang sau hơn hai tuần. Mái ngói đỏ tươi kết hợp với màu sơn vàng kem trên bề mặt chợ đã làm nổi bật các họa tiết kiến trúc độc đáo, mang đến một "chiếc áo" mới rực rỡ cho công trình lịch sử này.

Được xây dựng từ năm 1912 và hoàn thành vào năm 1914, chợ Bến Thành với diện tích 13.000m2, tọa lạc tại giao lộ Phan Bội Châu - Phan Chu Trinh - Lê Thánh Tôn - Công trường Quách Thị Trang, luôn là một trong những công trình kiến trúc mang tính biểu tượng và lịch sử của TPHCM.

Quảng trường trước chợ Bến Thành với họa tiết sóng nước cũng đã hoàn thiện và mở cửa, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Chị Kim Anh (ngụ xã Bà Điểm) chia sẻ: "Chợ Bến Thành không chỉ là biểu tượng mà còn là công trình kiến trúc độc đáo mang dấu ấn lịch sử. Việc chỉnh trang mang hơi hướng năng động, sáng tạo và hiện đại hơn, rất phù hợp với những ngày đầu năm mới".

Đối diện chợ Bến Thành, tòa nhà di sản kiến trúc Hỏa xa (Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn) cũng đã được sơn sửa mặt tiền, tạo nên một tổng thể hài hòa và đẹp mắt.

Tòa nhà Hỏa xa, được xây dựng năm 1914, từng là Ga xe lửa Sài Gòn với các tuyến đường sắt liên tỉnh, nay được bảo tồn và nâng cấp chất lượng công trình, sơn theo màu cũ nguyên bản kết hợp làm sạch và bảo tồn các chi tiết kiến trúc.

Cách chợ Bến Thành khoảng 1,5km, Hồ Con Rùa (phường Xuân Hòa) cũng đã khoác lên mình một diện mạo mới.

Công trình này, được xây dựng từ năm 1965 trên nền đất từng là cổng Khảm Khuyết của Thành Gia Định xưa, nay mang dáng dấp một quảng trường, tiểu công viên với hồ nước trung tâm, các bậc ngồi và lối đi bộ bao quanh.

Khu vực đài nước, điểm nhấn của Hồ Con Rùa, được sơn màu trắng, xanh ngọc, trở thành địa điểm chụp ảnh yêu thích của giới trẻ và gia đình.

Không chỉ các công trình công cộng, nhiều dãy nhà cổ được xây dựng từ đầu thế kỷ 20 trên trục đường Lê Lợi (phường Bến Thành) cũng đã được chỉnh trang mặt tiền, mang một diện mạo mới khang trang hơn để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2026.

Tòa nhà số 42 Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), công trình được xây dựng vào khoảng thập niên 1960, cao khoảng 9 tầng, cũng đã được sơn lại màu trắng, góp phần tạo nên một diện mạo mới cho con phố đi bộ sầm uất này.

Ngoài các công trình di tích lịch sử và tòa nhà cổ, TPHCM còn chỉnh trang các nút giao thông và công trình công cộng trên toàn thành phố.

Các hạng mục này dự kiến hoàn thành trước ngày 10/2 (tức 23 tháng Chạp), nhằm mang đến một diện mạo mới mẻ và tràn đầy sức sống cho thành phố trong dịp Tết cổ truyền.