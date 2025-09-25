TPHCM khảo sát vận hành đèn giao thông công nghệ AI trên quốc lộ 51

Ngày 25/9, Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Sở Xây dựng TPHCM) phối hợp với Khu quản lý đường bộ IV, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TPHCM khảo sát, kiểm tra hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại Nút giao ngã ba khu công nghiệp Mỹ Xuân A trên quốc lộ 51, đoạn qua phường Phú Mỹ.

Buổi khảo sát còn có 2 đơn vị lắp đặt đèn tín hiệu giao thông ứng dụng AI là Công ty CP Đầu tư xây dựng 886 - Thành Nam và Công ty CP Đầu tư và xây dựng CTGT 73.

Các đơn vị tại buổi khảo sát ngày 25/9 (Ảnh: CA TPHCM).

Tại buổi làm việc, đại diện các bên liên quan đã phối hợp vận hành, khai thác và điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu giao thông thực tế tại nút giao ngã ba KCN Mỹ Xuân A theo đề nghị của Phòng CSGT, Công an TPHCM.

Theo Phòng CSGT, hệ thống đèn tín hiệu giao thông ứng dụng công nghệ AI có thể chủ động phân tích dữ liệu, dự báo, sử dụng camera và cảm biến để nhận diện luồng phương tiện theo thời gian thực. Từ đó, AI tự động điều chỉnh chu kỳ đèn nhằm tối ưu hóa dòng chảy giao thông, phù hợp tình hình thực tế, giảm tải áp lực phương tiện và hạn chế ùn tắc.

Ngoài ra, AI còn có khả năng dự báo tình hình giao thông dựa trên dữ liệu lịch sử, giúp cảnh báo sớm và điều chỉnh luồng xe trước khi ùn ứ xảy ra. Dữ liệu lưu lượng phương tiện được cập nhật liên tục về trung tâm điều hành để AI phân tích, từ đó điều phối đèn hiệu linh hoạt hơn.

Hệ thống tích hợp cảm biến, camera, dữ liệu thời gian thực và AI để điều chỉnh chu kỳ đèn theo mật độ xe, thay vì chỉ dựa vào khung giờ cố định. Nhờ đó, tình trạng ùn ứ tại khu vực được cải thiện đáng kể, nhất là vào giờ cao điểm, cuối tuần và các dịp lễ. Việc ứng dụng thiết bị công nghệ hiện đại này cũng đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.