Lật xe khách ở Lào Cai, 7 người tử vong

Sáng 27/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Phình Hồ (tỉnh Lào Cai), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ lật ô tô khách khiến ít nhất 7 người tử vong.

Chiếc xe khách bị lật ngửa, bẹp rúm (Ảnh: Hoàng Đạt).

Theo đó, vào sáng cùng ngày, tại km35, tuyến quốc lộ 174 thuộc địa phận xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai, một chiếc xe khách 29 chỗ di chuyển hướng từ thôn Hạnh Phúc xuống thôn Tằng Ghênh của xã Phình Hồ, bị lật ngửa, bẹp rúm.

"Đã có 7 người tử vong trong vụ tai nạn, số người bị thương chưa xác định. Một số nạn nhân vẫn đang ở trong xe, lực lượng chức năng cùng thiết bị, máy móc được huy động đến để mở, đưa các nạn nhân ra ngoài", ông Tuấn nói

Nhà chức trách cho biết địa điểm xảy ra tai nạn là đoạn dốc kéo dài. Có khả năng nguyên nhân do xe mất phanh và lật ngửa đoạn chân dốc.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.