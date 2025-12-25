Taxi công nghệ tông lật xe bán tải trong khu dân cư ở TPHCM

Đến 11h ngày 25/12, Công an phường An Phú và Đội CSGT Bình Triệu (Phòng CSGT Công an TPHCM) đang xử lý hiện trường vụ hai ô tô va chạm trong khu dân cư Việt Sing.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Xuân Đoàn).

Khoảng 10h30, nữ tài xế lái chiếc taxi công nghệ biển số 50H-813.xx chở theo 2 người khách, lưu thông trên đường D1 trong khu dân cư Việt Sing, phường An Phú (trước đây là TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Khi đến điểm giao với đường D5, phương tiện xảy ra va chạm với xe bán tải biển số 61C-557.xx đang băng qua giao lộ.

Vụ va chạm làm chiếc bán tải lật nhào xuống đường, còn chiếc taxi biến dạng phần đầu, bung túi khí.

May mắn những người ngồi trong 2 xe không có ai bị thương. Nhận tin báo, công an đến xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân.