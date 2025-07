Vụ lật xe khách khiến 10 người chết: Danh tính doanh nghiệp chủ xe khách

Liên quan vụ lật xe khách giường nằm của nhà xe Tân Kim Chi xảy ra vào rạng sáng 25/7 trên quốc lộ 1, đoạn qua phường Sông Trí (tỉnh Hà Tĩnh) khiến 10 người tử vong, 15 người bị thương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định Lê Ngọc Thành - tài xế phương tiện - hành nghề lái xe thuê cho Công ty TNHH vận tải Tân Kim Chi.

Công ty TNHH vận tải Tân Kim Chi có trụ sở tại phường Hòa Khánh (quận Liên Chiểu cũ), TP Đà Nẵng, là doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa chuyên tuyến Hà Nội - Đà Nẵng và Đà Nẵng - Đà Lạt, thành lập từ tháng 4/2019.

Theo Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp là vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hợp đồng. Thời điểm thành lập, công ty có vốn điều lệ 500 triệu đồng. Ông Nguyễn Đức Nhân, sinh năm 1994 là chủ sở hữu kiêm chức vụ Giám đốc và Người đại diện pháp luật doanh nghiệp.

Đến tháng 10/2023, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ lên 5 tỷ đồng, trong đó ông Nhân góp 2 tỷ đồng, tương đương 40% vốn; ông Nguyễn Thanh Hiếu góp 3 tỷ đồng, tương đương 60% vốn còn lại.

Đến tháng 6/2024, Công ty TNHH vận tải Tân Kim Chi tiếp tục thông báo tăng vốn lên 9,5 tỷ đồng. Cổ đông góp vốn không thay đổi, trong đó ông Nhân góp 4 tỷ đồng, tương đương 42,1% vốn; ông Hiếu góp 5,5 tỷ đồng, tương đương hơn 57,8% vốn.

Tuy nhiên, chỉ một tháng sau, doanh nghiệp tiếp tục tăng vốn lên 15 tỷ đồng. Trong đó, ông Nhân góp 6 tỷ đồng (40% vốn) và ông Hiếu góp 9 tỷ đồng (60% vốn).

Công ty TNHH Tân Kim Chi là doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách chuyên tuyến Hà Nội - Đà Nẵng và Đà Nẵng - Đà Lạt (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo báo cáo mới nhất của Công an tỉnh Hà Tĩnh, chủ xe, lái xe chưa xuất trình được phù hiệu xe chạy tuyến cố định. Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông là do tài xế điều khiển xe khách chạy quá tốc độ 99/80km/h trong điều kiện thời tiết mưa, mặt đường trơn trượt, có độ dốc.

Vì thế, khi phát hiện xe mất thăng bằng, tài xế không kiểm soát được phương tiện dẫn đến tai nạn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Cơ quan công an đã khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và tạm giữ hình sự đối với Lê Ngọc Thành (sinh năm 1989, trú tại phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa). Công an tỉnh Hà Tĩnh đang phối hợp với Viện Khoa học hình sự Bộ Công an, các đơn vị có liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Liên quan vụ việc này, theo lãnh đạo Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, xe khách 43F-007.xx trước đây từng được cấp phù hiệu vận tải tuyến cố định Đà Nẵng - Đà Lạt. Tuy nhiên, đến ngày 16/7, phù hiệu của xe khách này đã bị cơ quan chức năng thu hồi.

Còn ông Phạm Lợi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần vận tải và quản lý bến xe Đà Nẵng, cũng xác nhận, xe khách biển số 43F-007.xx trước đây từng đăng ký tuyến cố định tại bến xe trung tâm Đà Nẵng. Tuy nhiên, thời gian qua, xe này không còn đăng ký, hoạt động tại bến xe Đà Nẵng.