Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm, chúc Tết tại đặc khu Phú Quý

Ngày 27/1, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm cùng lãnh đạo Bộ tư lệnh Quân khu 7 và đoàn công tác Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm, chúc Tết đến người dân, các lực lượng làm nhiệm vụ tại đặc khu Phú Quý.

Ngay khi đến đặc khu Phú Quý, đoàn công tác đã ra thăm đảo Hòn Hải, vị trí có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc khẳng định chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm thăm, tặng quà đến người dân đặc khu Phú Quý (Ảnh: Trần Nguyên).

Đây là điểm A6 của đường cơ sở quốc gia, được xem là điểm xa nhất của đường nội thủy nước ta ở khu vực Nam Biển Đông. Tại đây, đoàn đã thăm hỏi, động viên và tặng quà cán bộ, nhân viên đang làm nhiệm vụ bảo đảm an toàn hàng hải và bảo vệ cột mốc chủ quyền quốc gia.

Sau chuyến thăm đảo Hòn Hải, đoàn công tác trở về UBND đặc khu Phú Quý, làm việc và chúc Tết đến cấp ủy, chính quyền địa phương.

Theo UBND đặc khu Phú Quý, năm 2025, địa phương đạt nhiều kết quả tích cực, kinh tế biển tiếp tục giữ vai trò chủ lực, sản lượng khai thác hải sản vượt kế hoạch đề ra, không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.

Lãnh đạo Bộ tư lệnh Quân khu 7 tặng quà đến cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Phú Quý (Ảnh: Trần Nguyên).

Bên cạnh đó, du lịch tăng trưởng khá, đón khoảng 178.000 lượt khách, tăng hơn 18% so với cùng kỳ. Thu ngân sách tăng gần 30%, công tác an sinh xã hội được bảo đảm, tỷ lệ giảm hộ nghèo vượt chỉ tiêu, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của đảng bộ, chính quyền, nhân dân đặc khu Phú Quý trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo. Đồng thời, ông gửi lời chúc mừng năm mới đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo.

Nhân dịp năm mới, đoàn công tác đã trao 67 phần quà Tết đến các lực lượng làm nhiệm vụ trên địa bàn, gia đình người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Trong ngày, đoàn công tác thăm, chúc Tết đến cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Phú Quý.