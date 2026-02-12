Cảnh sát giao thông Lâm Đồng phát quà, lì xì Tết đến người dân

Tại điểm hỗ trợ trên quốc lộ 1A, xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng, trong ngày 11/2, Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã trao quà, lì xì đến người dân đi xe máy từ các tỉnh phía Nam về miền Trung, miền Bắc đón Tết.

Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng tặng quà đến người dân (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Tại đây, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp cùng các mạnh thường quân trao 200 phần quà gồm nước uống, bánh, một số nhu yếu phẩm đến người dân. Một số trẻ em theo cha mẹ về quê đón Tết được lực lượng chức năng lì xì đầu Xuân.

Song song với hoạt động tặng quà, lực lượng cảnh sát giao thông tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành quy định an toàn giao thông, điều khiển phương tiện đúng tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, không sử dụng rượu bia khi lái xe.

Cảnh sát giao thông lì xì đầu Xuân đến gia đình có trẻ nhỏ (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Trung tá Vũ Mạnh Hà, Đội trưởng Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3, cho biết, trong cao điểm trước, trong và sau Tết, đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến phụ trách nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn. Hoạt động hỗ trợ người dân về quê được duy trì hằng năm, gắn với nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông dịp Tết.