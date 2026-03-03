Làm rõ video người phụ nữ quỳ lạy, van xin CSGT trên đường

Công an xã Tam Sơn (Phú Thọ) mới đây phát hiện tài khoản Facebook cá nhân của bà N.T.B.L. (69 tuổi, trú tại xã Tam Sơn) chia sẻ video có nội dung thể hiện người phụ nữ quỳ lạy, van xin một người mặc sắc phục CSGT trên đường. Video thu hút sự chú ý và có nguy cơ gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của lực lượng CSGT.

Tiến hành kiểm tra, Công an xã Tam Sơn nhận thấy video bị cắt ghép, chỉnh sửa bằng công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo), nhiều chi tiết không phù hợp thực tế, có dấu hiệu dàn dựng.

Video có nội dung thể hiện người phụ nữ quỳ lạy, van xin một người mặc sắc phục CSGT trên đường là giả mạo, được cắt ghép, chỉnh sửa bằng công nghệ AI (Ảnh: Công an cung cấp).

Làm việc với cơ quan công an, bà N.T.B.L. thừa nhận đã chia sẻ video lên Facebook khi chưa kiểm chứng thông tin. Do tuổi cao, hạn chế về kiến thức công nghệ thông tin nên bà không nhận biết được video bị chỉnh sửa bằng AI.

Nhận thức được hành vi của mình có thể gây ảnh hưởng đến hình ảnh CSGT nói riêng và lực lượng công an nói chung, bà L. tự nguyện gỡ bỏ bài viết, gửi lời xin lỗi và cam kết không tái phạm.

Qua vụ việc trên, Công an xã Tam Sơn khuyến cáo người dân thận trọng khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; chủ động tìm hiểu, nâng cao kỹ năng nhận diện nội dung giả mạo do AI tạo ra cũng như không đăng tải, chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng.