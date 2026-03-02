Hà Nội: Cố vượt rào chắn khi tàu gần đến, shipper mắc kẹt trong đường sắt

Chiều 2/3, Phòng CGST Công an thành phố Hà Nội cho biết, trưa cùng ngày, tại khu vực đường ngang ngõ 15 Ngọc Hồi (phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội), tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 14 làm nhiệm vụ xử lý các hành vi vi phạm giao thông, trong đó có cả các vi phạm về an toàn đường sắt.

Tại đây, lực lượng CSGT đã xử lý hàng loạt trường hợp người điều khiển xe máy cố tình vượt rào chắn đường ngang khi tàu sắp đến.

Nhiều lái xe máy "liều mạng" băng qua đường ngang khi rào chắn đường sắt đã đóng (Ảnh: Ngọc Tiến).

Cụ thể, khoảng 11h10 cùng ngày, khi đèn tín hiệu đỏ đã bật sáng, rào chắn đường ngang đang hạ xuống, bất ngờ một người đàn ông điều khiển xe máy BKS 29M1-490.xx cố tình lách qua rào chắn để qua đường.

Tuy nhiên khi tài xế di chuyển đến phía bên kia, rào chắn đã đóng kín, khiến người này bị mắc kẹt trong phạm vi an toàn đường sắt. Phát hiện sự việc, tổ công tác CSGT cùng nhân viên gác chắn đã nhanh chóng phối hợp xử lý tình huống, đưa người và phương tiện vi phạm ra khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn cho đoàn tàu chạy qua.

Nam shipper cố tình vượt rào chắn đường ngang và bị mắc kẹt (Ảnh: Ngọc Tiến).

Làm việc với lực lượng chức năng, nam tài xế vi phạm được xác định là anh N.V.H. thừa nhận bản thân làm nghề shipper (giao hàng). Do anh này vội đi giao đơn hàng nên tranh thủ khi rào chắn đường sắt chưa hạ hết để vượt qua, nam tài xế cũng không lường trước việc rào chắn đóng kín khiến bản thân bị mắc kẹt giữa đường sắt.

Tổ CSGT sau đó đã lập biên bản xử phạt anh H. số tiền 900.000 đồng, tước GPLX 2 tháng.

Chứng kiến sự việc, chị Nguyễn Thị Thu (trú tại phường Lĩnh Nam) cho biết hành vi cố tình vượt rào chắn khi tàu sắp đến là hết sức nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng. Nữ tài xế cũng đề nghị cơ quan chức năng tăng cường lắp đặt hệ thống camera để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm .

CSGT lập biên bản xử phạt với tài xế N.V.H. (Ảnh: Ngọc Tiến).

Theo cảnh sát, trưa 2/3, Đội CSGT đường bộ số 14 đã phát hiện, xử lý 4 trường hợp người điều khiển xe máy vi phạm quy định bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt khi qua đường ngang.

Thiếu tá Phùng Đức Hiếu, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 14 cho biết, hành vi vượt đường ngang khi đèn tín hiệu đã bật đỏ, rào chắn đang hạ là vi phạm nghiêm trọng quy định về bảo đảm an toàn giao thông đường sắt.

"Chỉ cần chậm vài giây hoặc xử lý không kịp thời có thể dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Lực lượng CSGT sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm để phòng ngừa tai nạn”, vị Thiếu tá CSGT nói thêm.

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo, người tham gia giao thông tuyệt đối chấp hành tín hiệu đèn, rào chắn tại đường ngang; không vì vội vàng, chủ quan mà đánh đổi sự an toàn của bản thân và người khác.