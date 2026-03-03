Người đàn ông tử nạn trên cầu Thăng Long, thi thể không nguyên vẹn

Khoảng 1h50 ngày 3/3, trên cầu Thăng Long (TP Hà Nội) xảy ra vụ việc một người đàn ông đi xe đạp bị tai nạn dẫn tới tử vong.

CSGT phân luồng giao thông tại khu vực hiện trường sự việc (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau khi nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 15 (Phòng CSGT Hà Nội), phối hợp với Công an xã Thiên Lộc tới hiện trường phân luồng, bảo vệ hiện trường.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân không nguyên vẹn. Công an xã Thiên Lộc sau đó đã thụ lý vụ tai nạn.

Danh tính nạn nhân và nguyên nhân vụ việc chưa được nhà chức trách công bố.