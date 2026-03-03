Tài xế vi phạm nồng độ cồn tông xe CSGT để bỏ chạy

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, khoảng 20h ngày 2/3, tại đường Hoàng Quốc Việt, phường Uông Bí, Tổ công tác số 5 phối hợp Tổ cơ động số 8, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh kiểm tra nồng độ cồn, ma túy.

Lực lượng chức năng làm việc với lái xe vi phạm (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong khi làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện xe tải BKS 14C-222.64, nhãn hiệu Isuzu có biểu hiện lách khỏi hàng xe nhằm tránh kiểm tra. Khi cảnh sát yêu cầu dừng phương tiện, tài xế không chấp hành mà điều khiển xe bỏ chạy về hướng phường Vàng Danh.

Tổ công tác sử dụng xe công vụ truy đuổi, liên tục phát tín hiệu và phát loa yêu cầu dừng xe. Tuy nhiên, tài xế tiếp tục điều khiển phương tiện vào trong ngõ để trốn tránh.

Khi xe công vụ áp sát, tài xế đã lùi xe va chạm vào phương tiện của lực lượng CSGT, làm nứt vỡ đèn chiếu sáng bên phải. Sau đó, xe tải tiếp tục bỏ chạy thêm khoảng 1km trước khi bị ép sát và khống chế.

Người điều khiển phương tiện được xác định là V.V.T. (SN 1991, trú tại khu 2, phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh). Người ngồi cùng xe là L.T.D. (SN 1997, trú tại khu phố Lao Động, phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).

Kết quả kiểm tra cho thấy trong hơi thở của V.V.T. có nồng độ cồn 0,200mg/l khí thở.

Vụ việc đang được Cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.