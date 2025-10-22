Voi rừng xuất hiện ở Lâm Đồng, chính quyền cảnh báo

Ngày 22/10, UBND xã Đắk Wil, Lâm Đồng, phát thông báo đến người dân trên địa bàn xã về việc đảm bảo an toàn trước sự xuất hiện của voi rừng.

Theo thông tin, cơ quan chức năng ghi nhận 3 cá thể voi rừng thường xuyên xuất hiện ở khu vực vườn rẫy của người dân tại thôn 18 và thôn Đồi Mây, xã Đắk Wil. Vừa qua, đàn voi này bị nghi quật chết người dân đi thu hái măng tại địa phương.

Khu vực voi rừng xuất hiện ở xã Đắk Wil, Lâm Đồng (Ảnh: Văn Dũng).

Lực lượng chức năng nhận định, hiện nay đàn voi đã di chuyển vào rừng và nhiều khả năng quay trở lại khu vực vườn rẫy của người dân để tìm kiếm thức ăn. Do vậy, UBND xã Đắk Wil khuyến cáo người dân giữ khoảng cách an toàn khi phát hiện đàn voi để đảm bảo an toàn.

Trường hợp voi xâm lấn, hủy hoại cây trồng, tài sản, người dân chỉ nên sử dụng kẻng, loa phóng thanh, đèn chiếu sáng, đốt lửa để xua đuổi. Trong quá trình xua đuổi voi, người dân không tụ tập đông người, không được trêu chọc khiến voi nổi giận, cũng như không xâm hại, gây thương tích cho voi.

Chính quyền xã Đắk Wil cũng khuyến cáo người dân hạn chế đi lại, không ngủ đêm trong rừng hoặc các nương rẫy thường xuyên có voi xuất hiện để đảm bảo an toàn.

Vườn bắp của một hộ dân tại xã Đắk Wil bị voi rừng hủy hoại (Ảnh: Văn Dũng).

UBND xã Đắk Wil yêu cầu lực lượng công an xã phối hợp cùng lực lượng kiểm lâm, công ty lâm nghiệp để kiểm tra, không để người dân vào các khu vực voi xuất hiện, tránh nguy hiểm. Đồng thời có biện pháp ngăn chặn các hành vi săn bắn, bẫy, giết voi.

Trước đó, Dân trí thông tin, khoảng 13h ngày 17/10, ông M.V.T. (66 tuổi, trú xã Đắk Wil) vào khu vực rừng thuộc tiểu khu 854, xã Đắk Wil, để thu hái măng rừng. Không thấy ông T. trở về, người thân của ông đến cơ quan Công an xã Đắk Wil trình báo.

Công an xã Đắk Wil triển khai lực lượng tìm kiếm và đến 9h ngày 18/10 phát hiện ông T. tử vong tại khu vực rừng rậm. Hiện trường phát hiện thi thể ông T. có nhiều vết tích, dấu chân nghi của voi để lại.

Theo UBND xã Đắk Wil, người thân của ông T. từ chối khám nghiệm tử thi nên lực lượng công an đã bàn giao thi thể cho thân nhân lo hậu sự.