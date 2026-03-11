Lâm Đồng thúc tiến độ nâng cấp quốc lộ 28B nối Phan Thiết - Đà Lạt

Ngày 11/3, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười kiểm tra công trường dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 28B. Đây là tuyến giao thông huyết mạch nối Phan Thiết - Đà Lạt.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cùng đoàn công tác kiểm tra dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 28B (Ảnh: Hạ Chúc).

Theo lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, trong bối cảnh sân bay Liên Khương đóng cửa, quốc lộ 28B là tuyến đường động lực quan trọng, đảm bảo kết nối Lâm Đồng với các khu vực.

Do vậy, ông Hồ Văn Mười yêu cầu Ban Quản lý dự án Đường bộ miền Trung (Cục Đường bộ Việt Nam) chỉ đạo nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, tăng ca để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Chủ đầu tư được lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đề nghị thi công dứt điểm phần khối lượng còn lại, đảm bảo an toàn giao thông, tránh ách tắc.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cũng yêu cầu các đơn vị phối hợp với địa phương thực hiện bồi thường, tái định cư cho những hộ dân bị ảnh hưởng; di dời công trình hạ tầng kỹ thuật, bàn giao mặt bằng, đảm bảo hoàn thành dự án trong tháng 4 tới.

Một cầu cạn trên tuyến quốc lộ 28B đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh: Minh Hậu).

Theo Ban Quản lý dự án Đường bộ miền Trung, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 28B có tổng chiều dài khoảng 68km, tổng mức đầu tư hơn 1.435 tỷ đồng. Tuyến đường đi qua các xã Lương Sơn, Sông Lũy, Phan Sơn, Tà Hine, Ninh Gia (tỉnh Lâm Đồng); được thiết kế đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng và miền núi, vận tốc khai thác 60-80km/h.

Hiện nay, nhà thầu đã thảm bê tông nhựa 59,5/68km và thông tuyến các cầu cạn. Dự án còn khoảng 0,3km chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ thi công.