Sân bay Liên Khương đóng cửa, chuyên gia hiến kế giữ chân khách đến Đà Lạt

Sân bay Liên Khương đóng cửa 6 tháng để sửa chữa, nâng cấp đường băng gây gián đoạn khoảng 1 triệu lượt khách đến với Đà Lạt, ảnh hưởng đến sự phát triển “ngành công nghiệp không khói” của Lâm Đồng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, các chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh này, tỉnh Lâm Đồng cần thực hiện cùng lúc nhiều giải pháp bao gồm phát triển sản phẩm du lịch mới kèm nâng cao chất lượng dịch vụ, thúc đẩy xây dựng hạ tầng giao thông kết nối.

Khai thác “nam châm” du lịch Đà Lạt

Ông Phạm Hải Quỳnh, Viện trưởng Viện phát triển du lịch châu Á (ATI) nhận định, thách thức lớn nhất của Lâm Đồng nói chung, Đà Lạt nói riêng là sự đứt gãy chuỗi cung ứng khách hàng phân khúc cao cấp. Khi đường hàng không tạm ngắt kết nối, Đà Lạt đối diện sự sụt giảm lượng khách từ xa như miền Bắc, miền Trung và cả khách quốc tế.

Cảng hàng không quốc tế Liên Khương đóng cửa từ ngày 4/3 đến ngày 25/8 để nâng cấp, sửa chữa đường băng (Ảnh: An Chi).

Theo ông Phạm Hải Quỳnh, trong phương án hành khách di chuyển đường hàng không đến sân bay Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) hoặc Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) rồi lên hành trình thứ 2 bằng đường bộ để đến Đà Lạt sẽ dẫn đến mất thêm thời gian 3-4 giờ, tạo ra tâm lý e ngại. Áp lực lên hệ thống giao thông đường bộ vì thế cũng tăng cao.

“Từ những thách thức đó, ngành du lịch Đà Lạt cần chủ động chuyển mình để thích ứng với “tệp” khách hàng di chuyển bằng đường bộ. Đẩy mạnh khai thác khách hàng từ TPHCM, các tỉnh Đông Nam Bộ và Duyên hải miền Trung, khai thác những nhóm khách có thể di chuyển bằng xe cá nhân hoặc xe khách chất lượng cao”, Viện trưởng Viện phát triển du lịch châu Á Phạm Hải Quỳnh chia sẻ.

Lãnh đạo ATI cũng cho rằng, khi hành khách di chuyển đường bộ, thời gian kéo dài, ngành du lịch Đà Lạt, Lâm Đồng cần hướng đến phát triển mô hình du lịch "chậm". Đưa ra sản phẩm mới, khuyến khích khách ở lại lâu hơn bằng các gói nghỉ dưỡng dài ngày thay vì các tour ngắn ngày chớp nhoáng.

Ngoài ra, ngành du lịch Đà Lạt có thể hợp tác với Khánh Hòa, Đắk Lắk để tạo ra các "tour liên kết", hình thành tuyến du lịch kết hợp “lên rừng, xuống biển” nhằm tăng sự trải nghiệm cho du khách, tăng giá trị sản phẩm du lịch.

Bên trong xưởng sản xuất hồng sấy gió ở Đà Lạt, nơi chủ cơ sở mở cửa đón khách tham quan (Ảnh: Minh Hậu).

Ông Phạm Hải Quỳnh, Viện trưởng Viện phát triển du lịch châu Á, chia sẻ, Đà Lạt sở hữu thế mạnh độc bản như du lịch canh nông, trekking rừng, các đêm nhạc “làng sưởi ấm tâm hồn”, ẩm thực xứ lạnh. Đây là những "nam châm" khiến du khách sẵn sàng vượt đường xa để đến. Do vậy, ngành du lịch “xứ sở sương mù” cần nhìn nhận, khai thác để mang lại hiệu quả.

Nâng cấp hạ tầng giao thông

Trao đổi thêm, Tiến sĩ Nguyễn Văn Anh, Trưởng khoa Du Lịch, Trường Đại học Đà Lạt, cho biết, sân bay Liên Khương đóng cửa 6 tháng để sửa chữa không phải là yếu tố bị động mà là sự chủ động, có thời gian lên kế hoạch từ trước.

Sau sửa chữa, hạ tầng sân bay tốt hơn, chuyên nghiệp và quy mô hơn, đảm bảo cho một giai đoạn phát triển mới của Đà Lạt.

Ông cũng nhận định, trong 6 tháng sân bay ngưng hoạt động, Đà Lạt sẽ chịu ảnh hưởng khi khó tiếp cận nhóm khách cao cấp, khách quốc tế. Doanh thu từ các sản phẩm du lịch cao cấp của các đơn vị lữ hành vì thế cũng chịu ảnh hưởng.

Tuyến đường giao thông chạy qua những đồi thông ở Đà Lạt (Ảnh: Minh Hậu).

Tiến sĩ Nguyễn Văn Anh cho hay, “trong nguy nan có cơ hội”, sân bay đóng cửa, doanh nghiệp sẽ có khoảng thời gian để tái định vị, tái cấu trúc, thậm chí tái đào tạo đội ngũ, điều chỉnh chất lượng dịch vụ, điều chỉnh lại sản phẩm. Đây là yếu tố quan trọng để doanh nghiệp lữ hành bước lên tầm cao mới, tạo ra sản phẩm chất lượng, hút khách khi sân bay hoạt động trở lại.

“Lâu nay, du lịch Đà Lạt ồ ạt các sản phẩm rẻ, do vậy ngành du lịch cần xây dựng sản phẩm cao cấp, hướng đến giữ chân khách lâu dài. Các resort nên tận dụng khoảng thời gian này nâng cao chất lượng sản phẩm, nghiên cứu tổ chức các sự kiện du lịch quy mô lớn để thu hút khách”, ông nói.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Anh, ngoài các vấn đề về du lịch, lữ hành, việc sân bay đóng cửa cũng là dịp để Lâm Đồng đưa ra các phương án tối ưu trong thu hút du khách cự ly khoảng 200-300km. Đặc biệt, đây là điểm mấu chốt cho việc nhìn nhận, xây dựng, nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ hoàn chỉnh, đảm bảo sự di chuyển của người dân.

Tuyến quốc lộ 28B, một trong những cung đường kết nối Phan Thiết - Đà Lạt (Ảnh: Minh Hậu).

“Trong giai đoạn ngắt kết nối hàng không ngắn hạn này, tỉnh Lâm Đồng cần đẩy nhanh tiến độ các tuyến giao thông đường bộ trọng điểm. Đây là cơ hội để lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Khánh Hòa đưa ra tiếng nói mạnh mẽ, quyết liệt để kêu gọi cơ quan chức năng tạo điều kiện xây dựng tuyến cao tốc Nha Trang - Đà Lạt, thay thế cho tuyến đèo Khánh Lê thường xảy ra sạt lở vào mùa mưa”, ông Nguyễn Văn Anh chia sẻ.

Về định hướng phát triển, chuyên gia cho rằng tỉnh Lâm Đồng cần có những chiến lược, có sự hỗ trợ về tài chính, chính sách để xúc tiến, quảng bá Đà Lạt. Thực hiện hành trình trải nghiệm mới để thu hút khách du lịch đường bộ, giữ chân du khách lâu hơn.