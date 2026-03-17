Lâm Đồng thúc giục xử lý trục trặc thu phí trên tuyến cao tốc

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa kiến nghị Bộ Xây dựng xử lý tình trạng ùn tắc giao thông tại các trạm thu phí không dừng (ETC) trên hai tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, nguyên nhân ùn tắc cao tốc chủ yếu xuất phát từ lỗi hệ thống thu phí khiến phương tiện không được nhận diện tín hiệu đầu vào. Trước tình huống này, đơn vị vận hành đã phải tạm thời mở trạm để giải tỏa phương tiện.

Sự cố kỹ thuật tại trạm thu phí Hàm Kiệm khiến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ùn ứ (Ảnh: Trần Nguyên).

UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, lưu lượng giao thông trên các tuyến cao tốc qua địa phương ở mức cao, đặc biệt vào cuối tuần và các dịp lễ, Tết, làm gia tăng áp lực tại các trạm thu phí và nút giao.

Trước thực tế trên, địa phương kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam và Khu Quản lý đường bộ IV khẩn trương rà soát toàn bộ hệ thống thu phí ETC, bao gồm thiết bị và phần mềm vận hành; khắc phục các tồn tại, sớm ổn định hoạt động thu phí.

Việc xử lý dứt điểm các lỗi kỹ thuật được kỳ vọng góp phần đảm bảo việc đi lại thông suốt và an toàn trên cao tốc, hạn chế nguy cơ ùn tắc kéo dài.

Trước đó, chiều 13/3, tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ùn tắc kéo dài tại nút giao về Phan Thiết (Lâm Đồng). Hệ thống barie tại trạm thu phí Hàm Kiệm xảy ra sự cố kỹ thuật.

Sự cố phát sinh khi barie tại trạm tự động đóng, hệ thống không ghi nhận dữ liệu xe. Nhân viên trạm thu phí buộc phải dùng điện thoại ghi nhận biển số từng xe để thu phí thay cho hệ thống tự động.