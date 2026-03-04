Khắc phục các lỗi trên hệ thống thu phí cao tốc Vĩnh Hảo - Dầu Giây

Chiều 4/3, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, kể từ 22h ngày 2/3, đơn vị đã tổ chức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với các tuyến cao tốc thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Nhà nước đầu tư gồm 5 đoạn: Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây.

Theo đó, trong ngày 3/3, hệ thống thu phí điện tử không dừng đã thực hiện được trên 50.000 giao dịch thành công, ghi nhận doanh thu trên 4,4 tỷ đồng.

Trong thời gian đầu vận hành, Cục Đường bộ Việt Nam đã ghi nhận một số tình huống phải xử lý kỹ thuật.

Cục đã khẩn trương chỉ đạo tạm dừng vận hành barie trên tuyến chính tại km274+900 nút giao Mai Sơn để bảo đảm an toàn cho phương tiện lưu thông trên tuyến và nhân viên vận hành thu phí.

Tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây chính thức thu phí từ 22h ngày 2/3 (Ảnh: Ngọc Tân).

Điều chuyển nhân viên vận hành thu phí sang thực hiện đối soát hậu kiểm các phương tiện lưu thông qua vị trí này; điều chỉnh phần mềm, thiết bị camera tại trạm thu phí để nâng cao chất lượng nhận diện biển số; khắc phục các tình huống barie chậm mở; thực hiện mở barie ngay khi có hiện tượng ùn tắc tại làn thu phí.

Ngay khi nhận diện tồn tại trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết - Dầu Giây Cục Đường bộ Việt Nam đã chỉ đạo các ban quản lý dự án và nhà thầu cung cấp lắp đặt thiết bị, phần mềm rà soát khắc phục ngay các lỗi được chỉ ra.

Đến chiều 4/3 đã khắc phục hoàn toàn các lỗi và hệ thống vận hành ổn định, một số lỗi nhỏ đang tiếp tục được hiệu chỉnh không ảnh hưởng đến chất lượng thu phí.

Cục Đường bộ Việt Nam đã thành lập Ban chỉ đạo thu phí sử dụng đường cao tốc do lãnh đạo Cục làm trưởng ban.

Đồng thời, Cục cũng thành lập tổ chỉ đạo thu phí sử dụng đường cao tốc các đoạn tuyến do lãnh đạo các khu quản lý đường bộ làm tổ trưởng.

Để bảo đảm việc vận hành thu phí cao tốc diễn ra an toàn, thông suốt và hiệu quả, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các chủ phương tiện chủ động dán thẻ đầu cuối, duy trì đủ số dư trong tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt khi lưu thông qua các tuyến cao tốc; tuyệt đối tuân thủ hệ thống báo hiệu đường bộ, hướng dẫn của lực lượng chức năng tại khu vực trạm thu phí.

Đồng thời các phương tiện cần chấp hành nghiêm quy định về tải trọng phương tiện.