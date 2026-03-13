Barie thu phí trục trặc, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ùn tắc

Chiều 13/3, tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ùn tắc kéo dài tại nút giao về Phan Thiết (Lâm Đồng). Hệ thống barie tại trạm thu phí Hàm Kiệm xảy ra sự cố kỹ thuật.

Sự cố phát sinh khi barie tại trạm thu phí tự động đóng, hệ thống không ghi nhận dữ liệu xe. Thời điểm này, nhân viên trạm thu phí buộc phải dùng điện thoại ghi nhận biển số từng xe để thu phí thay cho hệ thống tự động.

Sự cố kỹ thuật tại trạm thu phí Hàm Kiệm khiến giao thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ùn ứ (Ảnh: Trần Nguyên).

Vụ việc đã ảnh hưởng đến dòng xe cộ lưu thông hướng TPHCM - Phan Thiết. Phương tiện nối đuôi nhau, ùn ứ dài tại lối ra khỏi cao tốc.

Đơn vị vận hành trạm thu phí Hàm Kiệm cho biết, sự cố xuất phát từ lỗi kỹ thuật của hệ thống barie. Lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý. Tuy nhiên, lưu lượng xe đông, sự cố đã dẫn đến ách tắc giao thông kéo dài.

Trước đó, như Dân trí thông tin, từ 22h ngày 2/3, hai tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và Vĩnh Hảo - Phan Thiết chính thức triển khai thu phí điện tử không dừng (ETC), khép lại hơn 2 năm khai thác miễn phí kể từ khi thông xe.