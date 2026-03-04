Hàng loạt lỗi thu phí trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết - Dầu Giây

Khu Quản lý đường bộ IV vừa có văn bản yêu cầu các ban quản lý dự án khẩn trương khắc phục tồn tại của hệ thống thu phí trên các tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây (thuộc trục cao tốc TPHCM - Nha Trang).

Qua kiểm tra hiện trường và nghe báo cáo, Khu Quản lý đường bộ IV xác định hệ thống thu phí ETC trên hai tuyến phát sinh nhiều lỗi, ảnh hưởng đến việc quản lý thu phí, kiểm soát doanh thu và bảo đảm an toàn giao thông.

Tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây chính thức thu phí từ 22h ngày 2/3 (Ảnh: Ngọc Tân).

Trong đó, hệ thống đọc thẻ ETC (thẻ dán trên xe) tại một số trạm hoạt động không ổn định. Hệ thống nhận diện biển số xe (LPR) có tỷ lệ nhận diện thấp, khoảng 50%, hình ảnh mờ, không đủ căn cứ xác định phương tiện. Camera cũng không nhận dạng được biển số xe phía sau khi các phương tiện di chuyển nối đuôi.

Ngoài ra, một số trường hợp không đọc được thẻ tại làn vào khiến hệ thống không ghi nhận đầy đủ dữ liệu khi phương tiện ra khỏi cao tốc. Video giám sát tại trạm thu phí bị mờ, gián đoạn, không bảo đảm tính liên tục của dữ liệu.

Khu Quản lý đường bộ IV cũng chỉ ra các bất cập về hiển thị khi bảng điện tử tại trạm chưa hiển thị mức phí, mới chỉ hiển thị biển số và hướng di chuyển của phương tiện, chưa đáp ứng yêu cầu minh bạch giao dịch. Đèn tín hiệu giao thông tại một số làn bị treo, chưa bảo đảm điều kiện khai thác ổn định.

Về an toàn giao thông tại trạm thu phí, nhà chức trách ghi nhận chưa có hệ thống chiếu sáng trên giá long môn; các đầu dải phân làn thiếu phản quang, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn vào ban đêm.

Hai đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây thuộc trục cao tốc TPHCM - Nha Trang (Đồ họa: Ngọc Tân).

Bên cạnh đó, phần mềm quản lý thu phí VOS-BOO3 được đánh giá còn nhiều bất cập như tốc độ truy cập chậm, thường xuyên không đăng nhập được, yêu cầu nhập trùng lặp thời gian vào - ra, chưa tạo được giao dịch thu phí offline, thao tác nhập thủ công nhiều bước và không cho phép sử dụng bàn phím hoặc chức năng sao chép - dán.

Hệ thống cũng chưa cho phép lựa chọn làn vào tại một số trạm và không sử dụng được công cụ tra cứu hành trình xe để xác định trạm vào phục vụ truy thu.

Để thu phí hiệu quả và tránh thất thoát, Khu Quản lý đường bộ IV yêu cầu Ban Quản lý dự án Thăng Long (chủ đầu tư đoạn Phan Thiết - Dầu Giây) và Ban Quản lý dự án 7 (đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết) cùng nhà thầu cử cán bộ có năng lực trực 24/24 tại trạm thu phí và trung tâm điều hành; khắc phục ngay các tồn tại, hoàn thành chậm nhất trước ngày 10/3.

Trước đó, sau khi các trạm thu phí được đầu tư lắp đặt thiết bị, Cục Đường bộ đã yêu cầu ban quản lý dự án và nhà thầu vận hành thử, tinh chỉnh hệ thống trước khi thu phí chính thức. Tuy nhiên, các lỗi kỹ thuật vẫn phát sinh.