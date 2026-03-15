Hơn 2,3 triệu cử tri ở Lâm Đồng thực hiện quyền, nghĩa vụ bầu cử

Chiều 15/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng cho biết, đến 15h cùng ngày, toàn tỉnh có hơn 2,33 triệu/2,57 triệu cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 90,57%.

Sau lễ khai mạc vào sáng cùng ngày, từ 7h, cử tri trên toàn tỉnh bắt đầu tham gia bỏ phiếu tại các khu vực bầu cử. Không khí bầu cử diễn ra nghiêm túc, trật tự, cử tri tích cực thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Cử tri thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân tại điểm bỏ phiếu phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng (Ảnh: Trần Nguyên).

Đến 15h cùng ngày, toàn tỉnh có 797/2.296 khu vực bỏ phiếu đạt tỷ lệ cử tri đi bầu 100%. Cử tri tại nhiều địa phương quan tâm tìm hiểu danh sách trích ngang, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên trước khi ghi phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cuộc bầu cử.

Trước đó, theo sự đồng ý của Hội đồng Bầu cử quốc gia, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức bỏ phiếu sớm tại 5 khu vực bầu cử của lực lượng Bộ đội Biên phòng vào ngày 14/3.

Các khu vực này đều hoàn thành bỏ phiếu với tỷ lệ 100% cử tri tham gia, gồm các đơn vị: Đồn Biên phòng Nậm Na, Đồn Biên phòng Đắk Đam, Đồn Biên phòng Đắk M’bai và các tiểu đoàn huấn luyện - cơ động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh bỏ phiếu bầu cử tại đơn vị bầu cử số 11, khu phố 12, phường Phú Thủy, Lâm Đồng (Ảnh: Trần Nguyên).

Theo đánh giá của Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng, dư luận trong nhân dân ổn định, bày tỏ sự tin tưởng vào cuộc bầu cử. Không khí ngày bầu cử diễn ra phấn khởi, thể hiện tinh thần đoàn kết và kỳ vọng lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Trong ngày bầu cử, tình hình giao thông và thông tin liên lạc trên địa bàn tỉnh được đảm bảo thông suốt. Thời tiết nhìn chung thuận lợi, chỉ một số nơi xuất hiện mưa nhỏ, nhưng không ảnh hưởng đến việc cử tri tham gia bỏ phiếu.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các điểm bỏ phiếu được triển khai chặt chẽ. Tại 2.301 điểm bỏ phiếu trên toàn tỉnh, các lực lượng chức năng được bố trí túc trực, thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn và hỗ trợ y tế trong suốt quá trình bầu cử.