Lâm Đồng rộn ràng chuẩn bị cho ngày hội bầu cử

Sau sáp nhập 3 địa phương Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng mới có diện tích rộng nhất cả nước với trên 24.000km2, dân số gần 4 triệu người. Cùng với cả nước, tỉnh Lâm Đồng chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng cho ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Dịp này, Lâm Đồng niêm yết danh sách chính thức 29 ứng cử viên đại biểu Quốc hội, 133 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và 4.981 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Tỉnh này cũng lập, niêm yết danh sách 2.754.314 cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; 2.729.651 cử tri bầu cử đại biểu HĐND cấp xã.

Cán bộ đi từng ngõ, gõ từng nhà thông tin về ngày hội

Sau sáp nhập, xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, là địa phương có diện tích lớn nhất của tỉnh Lâm Đồng với 828km2, dân số khoảng gần 15.000 người. Đây cũng là xã có tỷ lệ người đồng bào các dân tộc thiểu số trên 87%.

Chính quyền xã Lạc Dương niêm yết danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (Ảnh: Minh Hậu).

Ông Cil Duin, Phó Chủ tịch HĐND xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, chia sẻ, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra vào 15/3 là ngày hội lớn của dân tộc. Do vậy, địa phương đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng thực hiện công tác chuẩn bị chu đáo, đầy đủ, đúng quy định.

“Ngay từ khâu dự kiến cơ cấu nhân sự, số lượng đại biểu, chúng tôi đã thực hiện theo đúng lộ trình, quy định của Luật Bầu cử. Đến nay, chúng tôi đã đảm bảo tất cả nội dung về 3 lần hiệp thương”, ông Cil Duin cho biết.

Theo lãnh đạo xã Lạc Dương, địa phương có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số lớn nên cùng với việc thực hiện các nội dung nêu trên, xã này đẩy mạnh việc tuyên truyền đến người dân. Ngoài phát thông tin bằng hệ thống truyền thanh di động, chính quyền xã Lạc Dương chỉ đạo, thành lập các tổ tuyên truyền theo đơn vị thôn, xóm trên không gian mạng. Thông qua hình thức này, người dân nắm bắt đầy đủ thông tin liên quan đến bầu cử.

Ông Cil Duin, Phó Chủ tịch HĐND xã Lạc Dương cho biết, địa phương hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho ngày hội dân tộc (Ảnh: Minh Hậu).

Phó Chủ tịch HĐND xã Lạc Dương Cil Duin cho biết thêm, do địa giới hành chính rộng, người dân thường rời nhà từ sáng sớm để lên nương rẫy làm việc đến chiều tối, việc tuyên truyền tại địa phương được thực hiện linh hoạt. Cán bộ địa phương có thể đến nhà dân vào sáng sớm hoặc sau khi mặt trời lặn để thông báo, truyền đạt các nội dung về bầu cử.

“Đối với người dân chưa rõ tiếng Việt, cán bộ sử dụng ngôn ngữ của đồng bào để tuyên truyền”, cán bộ xã Lạc Dương nói và cho biết thêm, xã có 8.763 cử tri và do địa giới hành chính trải rộng, địa phương thành lập 8 điểm bầu cử để đảm bảo cử tri thực hiện quyền công dân của mình.

Trong khi đó, tại xã Đắk Mil, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử được chính quyền địa phương quan tâm thực hiện, sớm hoàn tất. Ông Tạ Thanh Quyền, Phó Chủ tịch UBND xã Đắk Mil cho biết, từ tháng 6/2025, địa phương hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 xã Đắk R’La, Đắk N’Drót, Đắk Gằn. Hiện nay, Đắk Mil có diện tích tự nhiên 21.375ha, dân số 31.579 người, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số là 46,5%.

Ông Tạ Thanh Quyền chia sẻ: “Địa phương tổ chức 27 khu vực bỏ phiếu, đã hoàn tất công tác chuẩn bị theo quy định. Đối với việc tuyên truyền, xã thực hiện thông tin theo nhiều hình thức bao gồm phát thông báo trên hệ thống truyền thanh, mạng xã hội, trang thông tin điện tử của xã để bà con nắm bắt đầy đủ nội dung về bầu cử. Đặc biệt, xã thực hiện truyền thanh di động đến từng đường làng, ngõ xóm để người dân nắm bắt về thời gian, địa điểm bầu cử”.

Đảm bảo quyền công dân người bị tạm giam, tạm giữ

Theo Thượng tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân, đồng thời là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Do vậy, công tác bảo đảm an ninh trật tự được cơ quan triển khai với tinh thần chủ động từ sớm, từ xa, nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng làm việc, kiểm tra thực tế tại một cơ sở cai nghiện trước thềm bầu cử (Ảnh: Trần Ý).

Công tác quản lý địa bàn, đối tượng, được lực lượng công an thực hiện chặt chẽ. Cơ quan chức năng đã tập trung rà soát các địa bàn, lĩnh vực tiềm ẩn yếu tố phức tạp, không để hình thành “điểm nóng” ảnh hưởng đến tiến độ và không khí dân chủ của bầu cử.

Lực lượng an ninh mạng theo dõi, phát hiện, xử lý thông tin xấu, độc, sai sự thật liên quan đến công tác nhân sự, quy trình bầu cử, góp phần giữ vững ổn định tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Cùng với việc đảm bảo an ninh trật tự, Công an tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các cơ sở giam giữ rà soát, lập danh sách, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để bảo đảm quyền bầu cử đối với người bị tạm giữ, tạm giam đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Việc phối hợp với ủy ban bầu cử các địa phương được thực hiện để đảm bảo các công dân đang bị tạm giam, tạm giữ thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân đúng quy định, an toàn.

5 khu vực bầu cử sớm

Ông Nguyễn Đức Vũ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng cho biết, đến nay, tỉnh này đã hoàn tất việc lập, niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử và đảm bảo đảm các điều kiện tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Lãnh đạo Sở Nội vụ thông tin, tỉnh Lâm Đồng được ấn định 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu 17 đại biểu. Đối với bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, địa phương đã ấn định, công bố 38 đơn vị bầu cử, bầu 85 đại biểu, đồng thời thành lập 38 Ban bầu cử HĐND tỉnh, hoàn thành sớm hơn quy định từ 3-4 ngày.

Chính quyền xã vùng xa ở Lâm Đồng chuẩn bị thùng phiếu phục vụ bầu cử (Ảnh: Minh Hậu).

“Tại 124 xã, phường và đặc khu, 1.004 Ban Bầu cử đại biểu HĐND cấp xã đã được thành lập tương ứng với 1.004 đơn vị bầu cử, bầu 2.949 đại biểu. UBND cấp xã thành lập 2.301 khu vực bỏ phiếu và tổ bầu cử, bảo đảm phục vụ tốt cho ngày hội của đất nước”, ông Nguyễn Đức Vũ chia sẻ.

Được biết, công tác hiệp thương lần thứ ba và công bố danh sách chính thức người ứng cử tại tỉnh Lâm Đồng diễn ra vào thời điểm cận Tết Bính Ngọ 2026 và tỉnh này hoàn thành sớm hơn quy định 10 ngày, công bố danh sách chính thức người ứng cử sớm hơn 14 ngày. Toàn bộ tài liệu, danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND các cấp được thực hiện đầy đủ, đúng quy định.

Ông Nguyễn Đức Vũ nói: “Hội đồng Bầu cử quốc gia đã thống nhất cho phép tỉnh Lâm Đồng tổ chức bỏ phiếu tại 5 khu vực trước một ngày (ngày 14/3). Các khu vực này thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng đóng tại các xã Hàm Tân, Thuận Hạnh, Thuận An (2 khu vực) và xã Đắk Wil”.