Cục CSGT lên tiếng về tranh luận "ô tô quay đầu ở vạch đi bộ sang đường"

Sáng 12/5, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, gần đây trên mạng xã hội xảy ra tranh luận về việc lực lượng CSGT “báo lỗi sai” đối với một tài xế ô tô do có hành vi quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường. Nhiều ý kiến thắc mắc của người dân đã được gửi tới Cục CSGT để được đề nghị giải đáp.

Nhà chức trách cho hay, sau khi nghiên cứu các hình ảnh và clip do hệ thống giám sát ghi nhận về ô tô biển số 36D-006.xx (chiếc ô tô trong vụ việc), vi phạm vào lúc 10h50 ngày 3/4, tại ngã tư Hạc Thành giao Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, Cục CSGT có thông tin chính thức như sau.

Hình ảnh chiếc ô tô biển 36 vượt đèn đỏ (Ảnh: Cục CSGT).

Theo đó, tài xế điều khiển ô tô biển số 36D-006.xx đã có hành vi vi phạm là vượt đèn đỏ. Cụ thể, vào lúc 11h50 ngày 3/4, chiếc ô tô nêu trên di chuyển đến trước vạch dừng xe thì đèn tín hiệu đã chuyển sang vàng, tuy nhiên tài xế không dừng lại mà đã lái xe đi qua vạch dừng, đồng thời quay đầu xe.

"Như vậy, ô tô biển số 36D-006.xx đã vi phạm điểm b, điểm c, Điều 11 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, theo Nghị định 168/2024, tài xế ô tô này sẽ bị phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe", vị đại diện Cục CSGT phân tích.

Hình ảnh tài xế ô tô quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường (Ảnh: Cục CSGT).

Cũng theo vị này, ngoài hành vi vượt đèn đỏ, tài xế điều khiển ô tô biển số 36D-006.xx còn có hành vi vi phạm đó là quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường. Cụ thể, vào lúc 11h50, tài xế đã điều khiển ô tô quay đầu xe tại phần đường dành cho người đi bộ.

"Như vậy, tài xế ô tô biển số 36D-006.xx đã vi phạm khoản 4 Điều 15 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, theo Nghị định 168/2024 người lái xe bị phạt từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Tổng số tiền phạt dự kiến với 2 lỗi nêu trên sẽ là 21,5 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe", vị đại diện Cục CSGT nói thêm.