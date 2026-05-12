Chính quyền nói về vụ người cha bị bỏ lại ở chùa cùng thư nhờ cưu mang

Mấy ngày gần đây lan truyền thông tin trên mạng xã hội về sự việc xảy ra vào trưa 10/5, khi camera an ninh tại chùa Đồng (ở xã Lạc Phượng, Hải Phòng) ghi lại cảnh một ô tô biển vàng chở người đàn ông lớn tuổi đến cổng chùa.

Hình ảnh người đàn ông được người thân đưa đến chùa Đồng (Ảnh: Đ.X.).

Theo hình ảnh từ camera, hai người đưa người đàn ông lớn tuổi vào khuôn viên chùa, để lại đồ dùng cá nhân, sữa và một mảnh giấy rồi rời đi.

Trong lá thư để lại, người viết cho biết người đàn ông gặp vấn đề về sức khỏe thần kinh, đau chân và mong nhà chùa cưu mang.

Sau khi phát hiện sự việc, trụ trì chùa đã nấu cháo, tạm thời chăm sóc người đàn ông. Tuy nhiên, do sức khỏe cụ yếu, không thể tự đi lại, trong khi nhà chùa không đủ điều kiện chăm sóc lâu dài nên thông tin nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Sáng 12/5, đại diện UBND xã Lạc Phượng cho biết ngày 10/5, người con gái ruột đã thuê xe taxi đưa bố đến chùa Đồng. Khi đến nơi, tài xế taxi xuống hỗ trợ cùng người con gái đưa ông bố vào bên trong chùa.

Hiện gia đình người con đã đến đón người đàn ông về nhà sau khi chính quyền làm việc với các bên liên quan.

Theo đại diện địa phương, gia đình người con có “khổ tâm riêng” và việc đưa người đàn ông về đã được thống nhất. Bản thân người này cũng đồng thuận với phương án này.

Cũng theo vị lãnh đạo xã, người đàn ông bị bỏ rơi mới 55 tuổi và có một người con gái.

Vị lãnh đạo xã thông tin thêm, gia đình người con gái hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng người này và ông bố đang ở chung trong căn nhà thuê ở thôn Hàm Hy, xã Lạc Phượng.