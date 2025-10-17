Lái xe khách vượt ẩu bị người dân "mách" Cục trưởng CSGT

Sáng 17/10, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ vừa lập biên bản xử phạt với anh N.V.B. (SN 1985, trú tại tỉnh Tuyên Quang) do có hành vi vượt xe trong các trường hợp không được vượt.

Với vi phạm nêu trên, anh B. sẽ bị xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Hình ảnh xe khách vượt ẩu, gây ùn ứ trên đường (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo Cục CSGT, vào lúc 14h54 ngày 15/10 tại đường Hồ Chí Minh thuộc khu 6 Hà Lộc, phường Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, anh B. điều khiển ô tô khách BKS 23E-002.xx (xe chạy tuyến Hà Giang - Hà Nội), đã có hành vi vượt ẩu trên đường gây cản trở giao thông.

Cảnh sát lập biên bản xử phạt tài xế B. (Ảnh: Cắt từ clip).

Hành vi vi phạm của tài xế đã bị camera của phương tiện khác ghi lại, người dân sau đó đã phản ánh sự việc tới số điện thoại của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT.

Sau đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành xác minh và xử lý tài xế vi phạm.